Bella Thorne a Roma il 27 febbraio per presentare Il sole a mezzanotte

I fan italiani della splendida Bella Thorne, conosciuta per aver capitanato il cast dello "spaventoso" Amityville - il risveglio e per la serie di Disney Channel A tutto ritmo - potranno incontrare la loro beniamina martedì 27 febbraio. L'occasione sarà l’anteprima mondiale, presso il The Space Cinema Moderno di Roma, del film di Scott Speer Il sole a mezzanotte, romantico teen-movie nel quale l'amore fra due adolescenti si mescola alla malattia, visto che la protagonista femminile della storia non può assolutamente esporsi alla luce del sole a causa di un grave problema di salute.

L'evento, organizzato da Eagle Pictures in collaborazione con Giffoni Experience, si svolgerà a partire dalla 17:30, ora in cui verrà proiettato il film, e proseguirà con una chiacchierata con la Thorne, che parlerà dell'esperienza sul set, delle canzoni della colonna sonora che ha interpretato e e più in generale della sua carriera. Già da lunedì 12 febbraio sarà possibile acquistare i biglietti o presso le casse del cinema The Space o andando sul sito thespacecinema.it. Partner dell’evento sono i fazzoletti Tempo, che verranno distribuiti in pacchetti personalizzati con la locandina del film.

Remake del giapponese Song to the Sun, Il sole a mezzanotte vede protagonista anche Patrick Schwarzenegger, che poi è figlio del più celebre Arnold. Il giovane attore impersona Charlie, il ragazzo di cui la diciassettenne Katie Price (la Thorne) sogna da anni e che un bel giorno si innamora di lei. Il film uscirà nelle nostre sale il 22 marzo e sarà distribuito da Eagle Pictures.