Bella in rosa doveva avere un finale diverso che i primi spettatori fischiarono sonoramente

La teen comedy con Andrew McCarthy e Molly Ringwald Bella in rosa, sceneggiata da John Hughes, prevedeva una differente scena del ballo.

Senza nulla togliere a illustri teen-movie contemporanei e soprattutto a serie tv con protagonisti gli adolescenti fra i banchi, dalla "vecchia" Dawson's Creek a Sex Education, nessuno come John Hughes ha saputo raccontare i turbamenti amorosi e le inquietudini dei liceali USA. Lo dimostrano capolavori come Sixteen Candles, Breakfast Club e Bella in rosa, che, abbiamo scoperto proprio oggi, aveva un finale diverso da quello previsto inizialmente. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto va detto che Hughes fu solo sceneggiatore di Bella in rosa, che consolidò ulteriormente il successo della rossa Molly Ringwald e che fu diretto da Howard Deutch. Al fianco dell'attrice - che interpretava una ragazza con un padre disoccupato, pochi soldi e una macchina rosa - c'era il mitico Andrew McCarthy, uno degli attori del cosiddetto Brat Pack. Di questo gruppo ben presente nella memoria di chi negli anni '80 era ragazzo, faceva parte anche la Ringwald, ma i suoi componenti più illustri erano senza dubbio Emilio Estevez, Demi Moore e Rob Lowe.

Tornando al finale del film, se avete visto Bella in rosa ricorderete bene che Andy Walsh (Molly Ringwald) e Blane McDonnagh (Andrew McCarthy) si giuravano eterno amore. Ebbene, come ha raccontato Deutch a Cinemablend, le cose sarebbero dovute andare diversamente, giocando a favore del personaggio interpretato da Jon Cryer, da sempre innamorato di Andy: "Il finale originale" - ha narrato il regista - "prevedeva che Duckie e Molly si mettessero insieme, ma il pubblico che la vide si espresse in un sonoro buuuuu. Così ci prese un mezzo infarto e fummo costretti a rigirare la scena. A John venne in mente come modificarla, facendo arrivare Andrew al ballo scolastico e mostrando Duckie che sacrificava il proprio amore per Molly in modo che Molly e Andrew potessero rimettersi insieme".

In effetti anche noi preferiamo questo secondo finale, nonostante la simpatia per il canterino Philip F. "Duckie" Dale. Nei nostri sogni, infatti, Cenerentola è destinata ancora al principe azzurro e non al principe nerd. Bella in rosa è un cult movie da vedere e rivedere, anche perché vi recitavano James Spader e il grandissimo Harry Dean Stanton. Ecco dove potete trovare Bella in rosa in streaming, ed ecco la scena finale del film