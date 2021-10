News Cinema

Belfast: il trailer italiano dell'attesissimo film di Kenneth Branagh

Daniela Catelli di 06 ottobre 2021 19

Belfast, racconto di formazione con Jamie Dornan, diretto da Kenneth Branagh in bianco e nero, ha raccolto reazioni entusiastiche nei festival in cui è stato presentato. Arriverà nei nostri cinema l'11 novembre, lo vedremo in anteprima ad Alice nella città del Festival del cinema di Roma e nel frattempo è uscito il trailer italiano.