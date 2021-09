Belfast: il bellissimo trailer del film di Kenneth Branagh con Jamie Dornan

News Cinema

Girato in bianco e nero e molto diverso dai recenti blockbuster del regista inglese Kenneth Branagh, Belfast è un racconto di formazione con Jamie Dornan ambientato nell'Irlanda del Nord. Ecco il trailer del film.

Sembra proprio un gioiello Belfast di Kenneth Branagh, film in bianco e nero con Jamie Dornan che dimostra ancora una volta come il regista di Assassinio sull'Orient Express, Assassinio sul Nilo e Artemis Fowl non perda mai di vista anche il cinema d'autore e storie dal sapore indipendente che ci riportano al nostro passato.

Belfast è un film drammatico che ha debuttato giusto ieri sera al Telluride Film Festival ed è un romanzo di formazione ambientato nella tumultuosa Irlanda del Nord degli anni '60 del secolo scorso. Accanto a Jamie Dornan, ci sono Caitríona Balfe, Judi Dench, Ciarán Hinds, Colin Morgan e il giovanissimo esordiente Jude Hill.

In Belfast la vicenda si svolge dunque al principio del conflitto nordirlandese e vede protagonista il giovane Buddy (Jude Hill) che osserva le lotte della classe operaia, i cambiamenti culturali e i frequenti episodi di violenza e repressione di rivolte. Buddy sogna un futuro radioso, lontano dalla cosiddetta "guerra a bassa intensità" (come veniva definito il conflitto etnico-nazionalista), ma nel frattempo trova sostegno nel suo carismatico papà (Jamie Dornan), in sua mamma (Caitríona Balfe) e nei suoi adorabili nonni (Ciarán Hinds e Judi Dench).

Di Belfast, che uscirà l'11 novembre, è arrivato il bellissimo trailer. Guardate che meraviglia!