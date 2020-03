Behind You: il trailer del film horror con due sorelle, una grande vecchia casa, uno specchio e un demone

News Cinema

Scritto e diretto da due esordienti, debutterà in VOD sul mercato americano il 17 aprile. Il trailer promette jump scares come se piovessero.

Due sorelle vengono mandate a vivere con una zia che conoscono appena e che vive in una grande e vecchia casa, all'interno della quale tutti gli specchi sono coperti. Perché? La risposta è facile: perché negli specchi si nasconde un demone che inizierà a perseguitarle molto presto.

Questo è il canovaccio, non particolarmente originale, della trama di Behind You, il film horror scritto e diretto dagli esordienti Andrew Mecham e Matthew Whedon che debutterà in VOD sul mercato statunitense dal prossimo 17 aprile.

Quello che vi mostriamo qui di seguito è il primo trailer originale del film, che promette jump scares come se piovessero.





Nel cast di Behind You ci sono Addy Miller, Elizabeth Birkner, Philip Brodie e Jan Broberg.