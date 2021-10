Behind the Monsters: il trailer della docuserie su sei icone dell'horror moderno

News Cinema

Behind the Monsters è una docuserie originale americana di Shudder, su sei moderne icone del cinema horror. Il trailer ce le fa vedere tutte, da Freddy Krueger e Chucky, assieme a chi le ha create e interpretate.

Cosa sarebbe il cinema horror senza i mostri, i pupazzi assassini, gli assassini psicopatici e le creature soprannaturali? Semplicemente non esisterebbe. Dopo i documentari dedicati ai mostri classici, in America Shudder ha deciso di dedicare una docuserie in sei episodi a quelli moderni: in Behind the Monsters vengono presentati, con interviste ai creatori, agli interpreti, ai meravogliosi make-up artist e ai doppiatori, sei icone dell'horror contemporaneo, diventati protagonisti di serie di culto, ovvero Candyman, Chucky de La bambola assassina, Michael Meyers di Halloween, Jason Vorhees di Venerdì 13, Freddy Krueger di Nightmare e il demone Pinhead di Hellraiser. E indaga sul fenomeno di massa creato da questi mostri, col merchandising che si è scatenato intorno a loro facendone vere e proprie creature malvage di culto.

Non sappiamo se questa docuserie arriverà mai sui nostri schermi, ma intanto vi mostriamo il trailer.