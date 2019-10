News Cinema

A produrre il film sarà la Paramount, forte del successo di Bohemian Rhapsody e Rocketman.

Dopo l’enorme successo di Bohemian Rhapsody e quello più contenuto ma ugualmente confortante di Rocketman la Paramount Pictures ha deciso di portare sul grande schermo anche la vita e l’opera dei Bee Gees. Il trio musicale formato dai fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb si è formato nel 1958 ma è esploso soltanto nel 1977 grazie alla colonna sonora de La febbre del sabato sera, cult-movie di John Badham con protagonista John Travolta. Per la colonna sonora e la canzone che regala il titolo al film la band ottenne due nomination ai Golden Globe. Da quel momento i Bee Gees sono diventati per sempre un’icona della musica da discoteca. In carriera hanno venduto 220 milioni di dischi e sono entrati nella Hall of Fame nel 1997. Purtroppo la loro vita privata è stata costellata da problemi e malattia, tanto che Barry è l’unico membro del gruppo ancora in vita.

Ad occuparsi del progetto ancora senza titolo sarà Graham King, il quale ha già prodotto Bohemian Rhapsody per cui ha ottenuto una candidatura all’Oscar come miglior film dell’anno. La statuetta King l’ha invece ottenuta nel 2006 grazie a The Departed di Martin Scorsese. Non si sa ancora chi dirigerà il lungometraggio dedicato ai Bee Gees né chi sarà a interpretare i ruoli di Barry, Robin e Maurice. Noi la buttiamo lì: e se toccasse ancora a Dexter Fletcher? Dopo aver sostituito Bryan Singer per le riprese finali di Bohemian Rhapsody e aver diretto Rocketman, il regista ha ampiamente dimostrato (a nostro avviso soprattutto col secondo titolo) di saper gestire al meglio il biopic a sfondo musicale.