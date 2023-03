Beau ha paura - Il trailer italiano dell'horror di Ari Aster con Joaquin Phoenix

News Cinema

Beau ha paura, atteso horror di Ari Aster, si mostra finalmente nel primo trailer in italiano. Diamo dunque uno sguardo più da vicino al protagonista assoluto del progetto, Joaquin Phoenix.

Beau ha paura - ultima fatica del nuovo maestro dell'horror contemporaneo Ari Aster - sarà nei cinema italiani ad aprile, in una data ancora da definire. Per l'occasione I Wonder Pictures - casa di distribuzione del progetto - ha diffuso il trailer italiano della pellicola, che mostra il protagonista Joaquin Phoenix immerso nelle visionarie atmosfere del regista.

Beau ha paura - Joaquin Phoenix protagonista di una straordinaria epopea umana

Beau ha paura (Beau Is Afraid) racconta la strabiliante odissea di un uomo paranoico che cerca di tornare a casa da sua madre. Il protagonista, in una sorta di viaggio esistenziale, affronterà varie stagioni della sua esistenza, tra sfide quotidiane e scenari imprevedibili. Protagonista assoluto di questo progetto bizzarro ed adrenalinico è Joaquin Phoenix, affiancato da Nathan Lane - premiato lo scorso anno con un Emmy per la miglior guest star in una serie comedy, Only Murders in the Building -, Amy Rian, Parker Posey e Patti LuPone - volto della serie antologica American Horror Story. La pellicola sarà il terzo progetto prodotto dalla prolifica A24 ad essere distribuito, in Italia, da I Wonder Pictures, dopo Everything Everywhere All at Once - vincitore di 7 premi Oscar - e The Whale - che ha conquistato due Oscar, fra cui quello per il protagonista Brendan Fraser. Un traguardo storico, sottolineato da Andrea Romeo - fondatore e direttore editoriale di I Wonder Pictures:

Siamo felici ed orgogliosi di portare in Italia l’ultima opera di Ari Aster e ci fa piacere che la collaborazione con A24 prosegua con un film come Beau ha paura, capace non solo di intrattenere ed emozionare, ma anche di cambiare il nostro modo di sognare; un’avventura da scoprire e riscoprire e da cui lasciarsi sorprendere ogni volta, un film visivamente travolgente - negli Stati Uniti sarà distribuito nei cinema IMAX - che sentiamo già come molto atteso e crediamo abbia tutte le caratteristiche per diventare un vero e proprio caso cinematografico.

Beau ha paura intreccia quindi mistero ed humor nero in un viaggio folle ed immersivo, che sancisce un altro importante tassello della carriera di Ari Aster, in grado di imporsi come uno dei nomi di spicco del panorama horror contemporaneo con due soli film - Hereditary - Le radici del male e Midsommar - Il villaggio dei dannati. Le prime due opere di Ari Aster hanno inoltre ottenuto importanti riconoscimenti - Hereditary è stato presentato al Sundance Film Festival nel 2018 mentre Midsommar è stato inserito fra i 10 migliori film indipendenti del 2019 dal National Board of Review Awards. Aster, che si è occupato anche della sceneggiatura del progetto, è inoltre coinvolto anche in qualità di produttore, insieme a Lars Knudsen e alla A24. Joaquin Phoenix è invece impegnato con le riprese di Joker: Folie à Deux, sequel\musical del cinecomic del 2019, in cui reciterà al fianco di Lady Gaga. Per quanto riguarda invece Beau ha paura, non resta che attendere l'annuncio di una più specifica data d'uscita.