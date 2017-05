Baywatch: Zac Efron "distratto" da Alexandra Daddario in una nuova clip italiana del film

Ci siamo. La stagione estiva è alle porte e tra tre giorni giorni ci potremo tuffare tra le onde dell'oceano in compagnia dei protagonisti di Baywatch.

La commedia d'azione basata sulla celebre serie tv degli anni 90 arriva infatti sui nostri schermi il 1 giugno e ci porterà direttamente su alcune delle più belle spiagge della Florida dove la sicurezza dei bagnanti è affidata all'esperto guardia-spiaggia Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) e alla sua squadra, di cui fanno parte le giovani reclute Matt Brody e Summer Quinn, interpretati da Zac Efron e Alexandra Daddario.

Lui è un ex nuotatore olimpionico caduto in disgrazia, lei è un tipo razionale con la testa sulle spalle che cercherà di rimmetterlo in carreggiata....sempre che lui riesca a fissarla negli occhi mentre gli parla...



Nel film diretto da Seth Gordon, in un trionfo di bikini e pettorali, tra le immancabili corse al ralenti sulla spiaggia, gli iconici salvagenti rossi e i salvataggi a cavallo di moto d'acqua, i guardaspiaggia di Baywatch saranno chiamati alle imprese più eroiche per sventare il complotto criminale che minaccia la baia.