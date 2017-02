Baywatch: The Rock, Alexandra Daddario e Zac Efron nello spot del Super Bowl

Non poteva mancare, tra gli spot andati in onda nel corso del Super Bowl vinto dai New England Patriots, quello di Baywatch, il film che porta al cinema la serie tv simbolo degli anni Novanta affidando a Dwayne "The Rock" Johnson, Alexandra Daddario e Zac Efron i ruoli principali.

Uno spot che, non poteva essere altrimenti, è ancora tutto un tripudio di muscoli, scollature, costumi da bagno, cazzotti e battute di spirito.

Baywatch, diretto da Seth Gordon, debutterà in Italia il 1° giugno di quest'anno.