Baywatch: terzo trailer italiano dell'action comedy con Dwayne Johnson e Zac Efron

Con un fresco divieto ai minori di 17 anni negli USA, Baywatch si avvicina alla data di uscita nei cinema prevista per il 26 maggio (il 1° giugno in Italia). Insomma, ancora due mesi prima di vedere al cinema Dwayne Johnson e Zac Efron alle prese con una banda di criminali locali e, soprattutto, in un mix di situazioni farsesche che travestimenti da chef e da donna. Il nuovo trailer mostra anche che le protagoniste femminili Alexandra Daddario, Priyanka Chopra e Kelly Rohrbach non faranno certo le belle statuine.