Batman, un futuro per il Pinguino di Danny De Vito? "Io e Tim Burton siamo ancora vivi, perché no?"

News Cinema

In tempi di revival, con Colin Farrell che interpreterà il Pinguino in The Batman con Robert Pattinson, qualcuno ha chiesto a Danny DeVito se riesce a immaginare di tornare nei panni che vestì in Batman Returns.

Tecnicamente il Pinguino di Danny DeVito in Batman Returns (1992) di Tim Burton avrebbe fatto una brutta fine: nel contesto dei vari multiversi ai quali le major si stanno appellando per mantenere la gloria al boxoffice del genere cinecomic, non è tuttavia peregrino fantasticare sul ritorno di quell'Oswald Cobblepot così iconico, in quel film tanto particolare e tanto burtoniano, cointerpretato con Michael Keaton, Michelle Pfeiffer e Christopher Walken. Danny DeVito, interpellato sulla questione, ha dato una risposta sempre molto vivace e ironica, nelle sue corde.





In un prossimo Batman potrebbe tornare il Pinguino di Danny DeVito? L'interessato risponde

Oswald Cobblepot alias il Pinguino sarà interpretato da Colin Farrell nel prossimo The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, in uscita al cinema il 3 marzo, quindi non ci sarebbe di certo spazio per un ritorno di Danny DeVito. D'altro canto tutto è possibile, se consideriamo che in The Flash (in sala nel novembre 2022) è prevista l'apparizione del Batman di Michael Keaton. Interpellato sul recupero del suo Oswald in Batman Returns, DeVito ha detto a Forbes quanto segue:

Per me non è fuori questione che il Pinguino un giorno ritorni, ma dipende tutto da Tim, se Tim lo vuole fare. Direi che non si può escludere, perché non siamo ancora morti [ride]! Potremmo continuare quello che facemmo in passato, perché fu davvero un bel film. Mi concessero quell'opportunità, per la quale ancora sono grato, e mi chiedete se mi piacerebbe rivisitare il personaggio? E perché no! Per me è stato un momento davvero felice.

In effetti DeVito ha già rivisitato il personaggio, perché ha scritto per la DC una storia a fumetti a lui dedicata, nel numero speciale "Gotham City Villains Anniversary Giant #1". Vediamo però improbabile un ritorno di Tim Burton al genere cinecomic per com'è inteso attualmente, inscritto in una logica di universi da condividere con altri cineasti. C'è qualcuno mai che potrebbe abitare nell'universo di Tim Burton? La Warner Bros. dovrebbe avallare un'operazione autoriale fuori dagli schemi, in stile Joker con Joaquin Phoenix. Nulla è escludibile (nemmeno eventuali brevi cammei). Leggi anche Danny DeVito scrive un fumetto del Pinguino per la DC Comics