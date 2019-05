Batman, Nicholas Hoult insidia ancora Robert Pattinson: nulla è sicuro

Molti sono rimasti sconvolti dalla notizia che voleva Robert Pattinson nel ruolo di Batman: pare in realtà al momento che Robert Pattinson sia ancora impegnato in un testa a testa con Nicholas Hoult per il ruolo, e i due si stiano dedicando agli ultimi provini, anche in costume. Il regista e sceneggiatore Matt Reeves si aspetta, sempre stando a queste voci, di avviare le riprese nei primi mesi del 2020. Insomma, tutti i detrattori di Pattinson nei panni di Bruce Wayne possono non perdere le speranze, ammesso che considerino Hoult un'alternativa meno offensiva per The Batman.

Di sicuro Nicholas Hoult arriva dalla concorrenza, essendo interprete di Hank McCoy alias Bestia nella saga di X-Men della fu-Fox, tanto che interpreta la parte per l'ultima volta nell'imminente X-Men Dark Phoenix. Lanciato accanto a Hugh Grant in About a Boy, Hoult è stato anche in Warm Bodies (guardacaso, una variazione un po' beffarda sul tema di Twilight), ha suscitato vivi apprezzamenti in Mad Max: Fury Road ed è protagonista di Tolkien, in uscita il 26 settembre, nei panni del celebre scrittore.



BATMAN UPDATE: Robert Pattinson & Nicholas Hoult are screen testing for the role. I suspect they're screen testing in the Batsuit because Wardrobe Department will need full wardrobe test. Additionally, the film will now start production in Q1 2020.🦇 pic.twitter.com/eekafrqomL — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) 30 maggio 2019