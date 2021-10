Batman, Denis Villeneuve apprezza un solo supereroe

News Cinema

Nonostante le precedenti esternazioni anti-cinecomic, Denis Villeneuve ha dichiarato che Batman è forse l'unico ad attirarlo... ma dirigerebbe veramente un film con Bruce Wayne?

Da poco al centro di qualche baruffa online per le sue opinioni sui film con supereroi, Denis Villeneuve, forte di una buona performance del suo Dune attualmente in sala, è tornato sull'argomento, ma solo perché incalzato nel podcast Happy Sad Confused. A sorpresa, o forse per moderare i toni che avevano indispettito una buona parte dei suoi colleghi e non solo dei fan, Villeneuve ha dichiarato di non disprezzare in particolare un supereroe, aggiungendo comunque che il mondo dei cinecomic non ha bisogno di lui. Ecco le sue parole:

Batman sarebbe probabilmente l'unico personaggio con cui sarei in sintonia. Stando a quel che ho letto, cose come Arkham Asylum, lette da adulto. Non so se avrei mai l'ardire di avvicinarmi a Batman dopo quello che Christopher Nolan ha fatto e ora Matt Reeves sta facendo. Non vedo l'ora di vedere il suo film. Sono un grande fan del suo lavoro, da quel che ho visto finora sembra davvero forte. Tutto quello che sarà necessario dire di Batman sarà probabilmente già stato detto... No, non penso che... mettiamola così, ci sono così tanti registi che amano la Marvel e la DC... fa parte del loro DNA, ne hanno un rispetto reverenziale. Li lascio giocare nel loro spazio.