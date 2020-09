Batman Day: il 19 settembre una pioggia di iniziative per celebrare il Cavaliere Oscuro

News Cinema

DC Comics celebra il suo Cavaliere Oscuro con una serie di attività digitali accessibili a tutti. Il Batman Day si festeggia il 19 settembre 2020.

La DC Comics ha svelato i programmi per la celebrazione globale del Batman Day che si terrà il 19 settembre 2020, invitando i fan di tutte le età, in tutto il mondo, a partecipare a una vasta gamma di attività a tema Batman, per onorare l’iconico Supereroe DC. In questa occasione, per la prima volta i fan avranno l'opportunità di guidare con il tema "Batman e L’Enigmista" utilizzando l'app Waze. Inoltre ci saranno fumetti digitali gratuiti, kit gratuiti di attività per bambini, una corsa / camminata virtuale di Batman di 5Km/10Km, e persino un mistero digitale da risolvere, in cui i fan potranno indossare maschera e mantello e tirar fuori l’eroe che c’è in loro.

I fan potranno affiancarsi a Batman per proteggere Gotham City attraverso una serie di attività digitali, partecipare ai festeggiamenti sui social media, aiutare Batman a mettere insieme una serie di indizi lasciati dall’Enigmista. Decifrando questi suggerimenti maliziosi, si potranno sbloccare rivelazioni esclusive, disponibili per un tempo limitato! L'avventura inizierà quando il Bat-segnale virtuale si accenderà alle ore 21 del 18 settembre, sul profilo Twitter DC Comics.

Il nuovo tema Waze Batman consentirà ai più di 100 milioni di utenti Waze attivi mensilmente, di viaggiare insieme a Batman e l’Enigmista dal 31 agosto al 31 ottobre. I conducenti di Waze potranno scegliere di ascoltare le indicazioni nello stile di Batman, con la voce dell’attore Kevin Conroy di Batman: The Animated Series, oltre a selezionare un'icona personalizzata della Batmobile. I conducenti che desiderano un'esperienza più da villain potranno selezionare le indicazioni vocali dell'Enigmista (doppiato dall'attore Wally Wingert), con tanto di veicolo personalizzato. Gli utenti di Waze di tutto il mondo potranno ascoltare il Batman Theme in inglese, spagnolo e portoghese.

Inoltre, si potrà festeggiare Batman con:

Addestramento dell’Eroe Col Mantello : sei pronto a fare squadra con Batman? Nella settimana che precede il Batman Day, i fan avranno la possibilità di approfondire tutto ciò che riguarda Batman. Ogni giorno, visita il sito BatmanDay.com per trovare nuove attività, come istruzioni per maschera e mantello fai-da-te, un video dimostrativo sulla creazione del tuo Bat-segnale e altro ancora.

: sei pronto a fare squadra con Batman? Nella settimana che precede il Batman Day, i fan avranno la possibilità di approfondire tutto ciò che riguarda Batman. Ogni giorno, visita il sito BatmanDay.com per trovare nuove attività, come istruzioni per maschera e mantello fai-da-te, un video dimostrativo sulla creazione del tuo Bat-segnale e altro ancora. Corsa Virtuale 5K / 10K Batman : indossa il mantello e partecipa alla Batman Virtual 5K o 10K Corsa / Camminata. Lanciata il 31 agosto in collaborazione con RAM Racing, la Batman Virtual Run consente ai partecipanti di svolgere la propria gara durante il giorno o nell'oscurità della notte (ma con indumenti catarifrangenti per sicurezza!). I partecipanti registrati riceveranno un abbigliamento esclusivo con il marchio Batman, tra cui un pullover premium con zip, una medaglia, un berretto e altro ancora. Maggiori informazioni registrandosi su dcbatmanrun.com

: indossa il mantello e partecipa alla Batman Virtual 5K o 10K Corsa / Camminata. Lanciata il 31 agosto in collaborazione con RAM Racing, la Batman Virtual Run consente ai partecipanti di svolgere la propria gara durante il giorno o nell'oscurità della notte (ma con indumenti catarifrangenti per sicurezza!). I partecipanti registrati riceveranno un abbigliamento esclusivo con il marchio Batman, tra cui un pullover premium con zip, una medaglia, un berretto e altro ancora. Maggiori informazioni registrandosi su Injustice 2 Mobile presenterà nuove Batman Arenas, insieme a uno speciale evento di Classic Batman Invasion. I giocatori riceveranno anche un Batman Day Gift gratuito, e vari pacchetti/bundle in-game.

presenterà nuove Batman Arenas, insieme a uno speciale evento di Classic Batman Invasion. I giocatori riceveranno anche un Batman Day Gift gratuito, e vari pacchetti/bundle in-game. DC Legends celebrerà il protettore di Gotham nel Batman Day! I giocatori che si registreranno il 19 settembre riceveranno un regalo speciale, e potranno visitare il negozio per sbloccare e potenziare il loro supereroe o supercriminale di Gotham preferito, con una vendita promozionale.

celebrerà il protettore di Gotham nel Batman Day! I giocatori che si registreranno il 19 settembre riceveranno un regalo speciale, e potranno visitare il negozio per sbloccare e potenziare il loro supereroe o supercriminale di Gotham preferito, con una vendita promozionale. DC Universe Online celebrerà il Batman Day con un ciondolo a forma di Batwing, gratuito per tutti i giocatori, e una nuova aura ispirata all'Enigmista solo per chi è membro, tra il 14 e il 20 settembre.

Le celebrazioni in Italia si articolano in questo modo:

Cartoon Network in Italia (canale 607 di Sky), dal 14 al 18 settembre, alle 19.40, proporrà una programmazione speciale con una selezione di episodi tratti dalla serie cult 'Teen Titans Go!' con protagonista Batman: insieme agli irriverenti Titans affronterà avventure di ogni tipo! Ma non è finita qui. Il 19 settembre, per i fan del supereroe di Gotham City, un appuntamento cinematografico imperdibile: andranno in onda, alle 9.25 e alle 14.30, i film targati DC 'Batman e i problemi di famiglia' e 'Justice League: Fuga da Gotham City' che lo vedranno al centro di tante emozionanti, divertenti e inaspettate missioni.

in Italia (canale 607 di Sky), dal 14 al 18 settembre, alle 19.40, proporrà una programmazione speciale con una selezione di episodi tratti dalla serie cult 'Teen Titans Go!' con protagonista Batman: insieme agli irriverenti Titans affronterà avventure di ogni tipo! Ma non è finita qui. Il 19 settembre, per i fan del supereroe di Gotham City, un appuntamento cinematografico imperdibile: andranno in onda, alle 9.25 e alle 14.30, i film targati DC 'Batman e i problemi di famiglia' e 'Justice League: Fuga da Gotham City' che lo vedranno al centro di tante emozionanti, divertenti e inaspettate missioni. Per tutti i fan italiani, Panini Comics propone Batman Day 2020: Giù il mantello, su la maschera , un libro realizzato appositamente per l'occasione che raccoglie una selezione di storie iconiche del supereroe. Inoltre, nelle fumetterie aderenti all’iniziativa, saranno disponibili un albo gratuito contenente due storie inedite appartenenti all’arco narrativo di La città di Bane , attualmente in corso di serializzazione nel quindicinale Batman, e un gadget da collezione: l’esclusiva Bat-card multifunzione. Per l’occasione, poi, sarà presentata anche un’esclusiva cover variant di Batman numero 8, disponibile in fumetteria e su paninicomics.it . Non solo libreria e fumetteria: per celebrare Batman, Panini Comics ha pensato anche ad esclusivi contenuti interattivi che verranno svelati nel corso del mese e che permetteranno a tutti di immedesimarsi nei panni del protettore di Gotham.

, un libro realizzato appositamente per l'occasione che raccoglie una selezione di storie iconiche del supereroe. Inoltre, nelle fumetterie aderenti all’iniziativa, saranno disponibili un albo gratuito contenente due storie inedite appartenenti all’arco narrativo di , attualmente in corso di serializzazione nel quindicinale Batman, e un gadget da collezione: l’esclusiva Bat-card multifunzione. Per l’occasione, poi, sarà presentata anche un’esclusiva cover variant di Batman numero 8, disponibile in fumetteria e su DC 8-Film Collection , in edizione limitata e numerata . Faranno parte del cofanetto 8 film in edizione Blu-Ray : Batman v Superman, Wonder Woman, Aquaman, Shazam!, Suicide Squad, Justice League, L’Uomo d’Acciaio, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn). Ad impreziosire questa edizione limitata, anche 9 Art Card che celebrano i personaggi DC nelle più belle città italiane, realizzate in collaborazione con Panini Comics dai più grandi comic authors italiani (tra cui spiccano Wonder Woman a Verona, firmata da Milo Manara e Harley Quinn a Venezia di Giorgio Cavazzano).

UNIQLO UT lancerà una collezione di t-shirt e felpe con Batman e altri personaggi DC del famoso artista Jean-Michel Basquiat, in tutti i negozi UNIQLO UT in Italia (dal 10 settembre) e in Giappone dal 18 settembre.

Invece, a proposito di fumetti digitali e kit di attività gratuiti: