Batman Begins: 15 anni fa usciva il più realistico film sui supereroi grazie a Christopher Nolan

La trilogia del Cavaliere Oscuro diretta da Christopher Nolan è stato l'approccio cinematografico più realistico al genere di supereroi proveniente dai fumetti. Batman Begins compie 15 anni e l'Academy lo ricorda su Instagram.

Il 15 giugno del 2005 usciva in sala il primo film di una delle migliori trilogie della storia del cinema. Batman Begins compie 15 anni e telepaticamente il nostro ringraziamento va a Christopher Nolan per illuminarci ad ogni suo film con qualcosa di nuovo, di diverso, di sorprendente. Nolan è uno che quando riflette lo fa out of the box, schiva il pensiero di massa e ragiona fuori dagli schemi. Nessuno come lui sa conciliare una visione che richieda un attivo impegno agli spettatori con la portata commerciale del progetto. Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno proseguirono l'approccio realistico di Nolan al personaggio intepretato da Christian Bale, uscendo rispettivamente nel 2008 e nel 2012.

Nell'attesa che il suo nuovo lavoro Tenet venga a riaprire le speranze di ripartenza del settore cinematografico mondiale, e ci metta ancora all'angolo con la sua trama rompicapo chissà come e chissà quanto elaborata, l'Academy Award (che ancora non gli ha consegnato un Oscar) festeggia l'anniversario di Batman Begins con un post che riporta l'intento di Christopher Nolan sul Cavaliere Oscuro. "Volevo provare a farlo secondo un modo più realistico come nessuno avesse mai fatto per un film di supereroi" disse il regista, "Ho parlato molto dei film che mi sono piaciuti, in particolare il Superman del 1978 che è la cosa più vicina a quanto ho proposto io. Ovviamente alcune sue parti sono un po' datate, ma è un film epico con un certo tessuto realistico. Volevo fare il Batman che avreste visto se fosse stato realizzato nel 1979".

