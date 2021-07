Batgirl: Leslie Gracie è ufficialmente la protagonista del cinecomic

News Cinema

In lizza giorni fa con altre concorrenti, Leslie Grace sarà Barbara Gordon, ovvero Batgirl, nel cinecomic DC che andrà in esclusiva su HBO Max.

Qualche giorno fa si era ristretta la rosa delle candidate al ruolo del nuovo cinecomic Warner Bros. e DC Films, Batgirl. Oggi si sa, tramite Deadline, che a spuntarla per l'ambito ruolo di Barbara Gordon, è stata la giovane attrice afro-latina Leslie Grace, attualmente sugli schermi nel musical In The Heights - Sognando a New York.

Sarà lei la nuova eroina del film che non avrà un'uscita cinematografica in America, dove andrà direttamente su HBO Max.

Adil El Arbi e Bilall Fallah dirigeranno Batgirl su sceneggiatura di Christina Hodson. Non si conoscono ancora dettagli sulla trama, ma in questa versione la protagonista sarà appunto Barbara Gordon, la figlia del commissario di Gotham City, che incarna il personaggio dal 1964. Inizialmente, nel 1961, la supereroina era infatti Betty Kane.