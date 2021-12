Batgirl, iniziate le riprese, una foto condivisa dai registi

News Cinema

Adil El Arbi e Bilall Fallah, già autori del terzo Bad Boys, hanno condiviso su Instagram il primo scatto del set di Batgirl con Leslie Grace.

Sono iniziate le riprese di Batgirl, il film destinato allo streaming di HBO Max e dedicato a Barbara Gordon, come sappiamo interpretata da Leslie Grace, già coprotagonista del musical In the Heights. La notizia è stata data da uno dei due registi, Adil El Arbi, che col suo socio Bilall Fallah ha già diretto Bad Boys For Life e si sta cimentando ora col mondo DC Comics per conto della Warner Bros.

Batgirl, la foto del primo ciak del film con Leslie Grace

Il regista Adil El Arbi ha postato su Instagram una foto che ci mostra il primo ciak di Batgirl e la scrivania dell' "agente" Barbara Gordon, come conferma la targhetta lì presente. Non conosciamo nei dettagli la trama del lungometraggio che sarà un'esclusiva streaming (almeno negli States). Sappiamo tuttavia che il film sarà pubblicato in un qualche momento nel corso del 2022 e si basa su un copione di Christina Hodson, che aveva già scritto Birds of Prey ed è anche dietro alla sceneggiatura del prossimo The Flash. La cosa fa intendere che si manterrà una certa continuity tra questi progetti, con HBO Max destinato ad accogliere quelli relativamente minori, come accade nel rapporto tra le opere cinematografiche dei Marvel Studios e le serie Marvel su Disney+.

Nel resto del cast per ora confermato ci sono J. K. Simmons nei panni del commissario Jim Gordon (ruolo che già interpretò in Zack Snyder's Justice League), nonché Brendan Fraser nella parte del cattivo Firefly. Quest'ultimo bazzica già il mondo DC, dando la voce a Cliff nella serie Doom Patrol, mentre Simmons si divide col mondo Marvel, visto che tornerà come J. Jonah Jameson in Spider-Man: No Way Home.