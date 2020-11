Bastardi senza gloria: il film da vedere e commentare insieme venerdì 20 novembre con SimulWatch

News Cinema

Quentin Tarantino racconta la Seconda Guerra Mondiale secondo il personale stile narrativo ed estetico e fa vincere un Oscar a Christoph Waltz. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 6 novembre alle 21:30.

La visione condivisa di venerdì 20 novembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il film che garantisce un'originale sguardo sugli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Bastardi senza gloria, uscito al cinema nel 2009, è uno dei titoli che Quentin Tarantino si è divertito di più a scrivere e a dirigere. Il film ha ottenuto otto candidature ai premi Oscar vincendone uno, quello per il miglior attore non protagonista andato all'attore austriaco Christoph Waltz che il regista ha il merito di averci fatto conoscere. È la prima collaborazione tra Tarantino e Brad Pitt e anche quest'ultimo avrà modo di ringraziare Quentin dieci anni più tardi quando grazie a lui vincerà l'Oscar per C'era una volta a Hollywood. Il cast di Bastardi senza gloria, il cui titolo vuole essere un omaggio a Quel maledetto treno blindato (in inglese Inglorious Bastards) di Enzo G. Castellari, si avvale anche di Eli Roth, Diane Kruger, Michael Fassbender, Mélanie Laurent e Daniel Brühl.

L'appuntamento per vedere tutti Halloween e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 20 novembre alle 21:30.

Francia, 1941. Durante l’occupazione nazista, Shosanna Dreyfus, giovane ebrea, sopravvive per miracolo al massacro della sua famiglia, commesso dal colonnello nazista Hans Landa, noto come “cacciatore di ebrei”. Questo evento traumatico cambia per sempre la vita della ragazza, intenzionata ad avere la propria vendetta personale.

L'occasione le si presenta qualche anno dopo, a Parigi, dove si è rifugiata sotto il falso nome di Emmanuelle Mimieux ed è divenuta proprietaria di una sala cinematografica. L'eroe di guerra Frederick Zoller, invaghitosi di lei, decide di organizzare la prima del film girato per celebrare il suo valore militare e il potere del Reich proprio nel cinema di Shosanna.

Dopo aver scoperto che parteciperanno tutti gli alti capi nazisti, la giovane decide di mettere in atto la sua vendetta con l'aiuto di Marcel, il suo compagno. La proiezione della pellicola suscita l'interesse dei “Bastardi”, dei soldati dell’esercito americano, scelti e guidati dal tenente Aldo Raine. Il gruppo militare decide di collaborare con l'attrice tedesca e spia alleata Bridget Von Hammersmark, che viene coinvolta in un'operazione che ha lo scopo di uccidere i leader del Terzo Reich.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.