Bastardi a mano armata: una clip esclusiva del nuovo film con Marco Bocci

News Cinema

Diretto dal Gabriele Albanesi dell'horror Il Bosco Fuori, Bastardi a mano armata è un thriller adrenalinico che debutterà in streaming sulle principali piattaforme TVOD a partire dall'11 febbraio. Ecco alcune delle primissime immagini del film.

Diretto da Gabriele Albanesi, il regista che nel 2006 aveva debuttato nella regia con l'horror indipendente Il bosco fuori, Bastardi a mano armata è un adrenalinico thriller che vede protagonista Marco Bocci, e che sarà disponibile dall’11 febbraio sulle principali piattaforme TVOD.

Sceneggiato dallo stesso Albanesi insieme a Luca Poldelmengo (Cemento armato, Calibro 9) e Gianluca Curti (Calibro 9), Bastardi a mano armata racconta di un criminale appena uscito dal carcere che fa irruzione in uno chalet di montagna e prende in ostaggo la famiglia che vi abita per recuperare una refurtiva lì nascosta anni prima.

Nel cast del film, assieme a Bocci, ci sono Fortunato Cerlino, Peppino Mazzotta, Maria Fernanda Cândido (già vista in Il traditore di Marco Bellocchio) e la giovane stella emergente Amanda Campana, tra i protagonisti della serie Netflix Summertime.

Quella che vi presentiamo qui di seguito è una clip in anteprima esclusiva di Bastardi a mano armata.

Il film è prodotto da Minerva Pictures con Rai Cinema, in collaborazione con Amazon Prime Video e in coproduzione con la brasiliana Boccato Productions, e sarà disponibile a partire dall’11 febbraio su Sky Primafila Premiere, Apple TV, The Film Club, Rakuten TV, Chili, IoRestoInSala e Google Play.

Bastardi a mano armata: una clip in anteprima esclusiva

Bastardi a mano armata: Prima Clip Ufficiale del Film in Esclusiva - HD

La trama ufficiale del film

Michele vive in uno chalet tra le montagne con la moglie Damiana e la figliastra Fiore, un'adolescente con cui ha una relazione piuttosto complicata. Una notte, Sergio irrompe nella loro abitazione prendendoli in ostaggio. Si trova lì per una missione particolare: deve recuperare per conto di Caligola il prezioso bottino di un furto di tempo prima.