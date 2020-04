Basilicata Coast to Coast: il film da vedere e commentare insieme martedì 28 aprile con SimulWatch

News Cinema

La divertente commedia che ha segnato l'esordio di Rocco Papaleo dietro la macchina da presa. Appuntamento su SimulWatch martedì 28 aprile alle 16:30.

La visione condivisa di martedì 28 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di una divertente commedia italiana che, nel 2010, ha segnato l'esordio nella regia di un attore amatissimo e simpaticissimo come Rocco Papaleo. S'intitola Basilicata Coast To Coast.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Basilicata Coast To Coast e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per martedì 28 aprile alle ore 16:30.

Interpretato dallo stesso Papaleo assieme ad Alessandro Gassman, Paolo Briguglia, Giovanna Mezzogiorno, il cantante Max Gazzé (anche lui al debutto come attore, e autore della colonna sonora) e molti altri, Basilicata Coast To Coast racconta la storia di Nicola, insegnante di matematica del liceo artistico, che molla tutto per dedicarsi completamente alla musica e alla sua band, Le Pale Eoliche, con cui parte alla volta del festival nazionale della canzone di Scanzano Jonico, in provincia di Matera. Per raggiungere Scanzano, invece che fare la statale, Nicola e i suoi amici decidono di partire dieci giorni prima del festival e arrivare a destinazione a piedi, seguendo strade alternative e sfruttando questo tempo per ricercare il senso delle loro vite, che ancora devono comprendere fino a fondo.

Le location delle riprese sono state Maratea, Trecchina, Lauria, Tramutola, Spinoso, Aliano, Scanzano Jonico e la città fantasma di Craco.

Oltre che in Italia, il film di Papaleo è uscito anche nei cinema francesi, ed ha ricevuto dalla critica transalpina un'accoglienza favorevole quanto quella italiana.



Basilicata coast to coast: Il trailer del film

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

