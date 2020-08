Basic Instinct: il film da vedere e commentare insieme sabato 29 agosto con SimulWatch

News Cinema

Sono già trascorsi 28 anni da quando Sharon Stone divenne una diva del cinema grazie al thriller erotico Basic Instinct. L'appuntamento su SimulWatch è per sabato 29 agosto alle 21:30.

La visione condivisa di sabato 29 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è uno dei fim erotici ritenuti più scandalosi della storia del cinema. Restando nell'ambito del cinema mainstream, ovviamente. Basic Instinct è il film diretto da Paul Verhoeven che ha lanciato la carriera di Sharon Stone trasformandola in una diva. Tutti ricordano il celebre accavallamento di gambe dell'attrice, una delle scene cinematografiche più iconiche. Ripensando a Basic Instinct, che è comunque un buon thriller, tale è l'immagine da femme fatale definitiva della Stone che quasi ci si dimentica di Michael Douglas, co-protagonista della storia. Il film ha ricevuto due nomination agli Oscar, per il miglior montaggio e per la migliore colonna sonora.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Basic Instinct e commentarlo con gli amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 29 agosto alle 21:30.

Il film è ambientato nella città di San Francisco, dove il detective Nick Curran (Michael Douglas) sta indagando sull'omicidio dell'ex star del rock Johnny Boz, trovato morto con ferite compatibili con un punteruolo da ghiaccio. La principale sospettata è la famosa scrittrice e psicologa Catherine Tramell (Sharon Stone), che si trovava con la vittima proprio la notte del delitto. Convocata al commissariato, il suo atteggiamento seducente e provocatorio finisce per attirare subito l’attenzione dei poliziotti e in particolare quella di Nick. La donna nega qualunque tipo di coinvolgimento nel tragico omicidio, ma il suo ultimo romanzo, che contiene la minuziosa descrizione di un delitto identico a quello accaduto, porta il detective a non credere alla sua innocenza.



Basic Instinct: il trailer del film

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

