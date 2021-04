Basic Instinct, i 30 anni celebrati col restauro in 4K, ecco il nuovo trailer

News Cinema

Diffuso il trailer della riedizione in 4K di Basic Instinct con Sharon Stone e Michael Douglas per il trentennale: in alcuni paesi uscirà in sala. Arriva anche un documentario inedito sulla lavorazione.

Basic Instinct ha teoricamente celebrato i suoi primi 30 anni a marzo, visto che uscì nel 1992 in quel periodo negli States, ma in effetti la diffusione internazionale del film partì in primavera, quindi la nuova edizione celebrativa in 4K si mostra ora con un trailer, per un'uscita a giugno. Il film di Paul Verhoeven con Sharon Stone e Michael Douglas, un vero fenomeno di costume all'epoca, è stato rimasterizzato e restaurato con il finanziamento di StudioCanal sotto la supervisione dello stesso regista, a partire dal negativo in 35mm.

Basic Instinct in 4K: dove uscirà e quale sarà il contenuto extra