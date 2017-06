Barry Seal - Una storia americana: Tom Cruise nel primo trailer del nuovo film di Doug Liman

Lo vedremo tra pochissimi giorni nella nuova versione de La Mummia, ma l'infaticabile Tom Cruise ha già quasi pronto il suo film successivo, Barry Seal - Una storia americana (titolo italiano di American Made) per la regia di Doug Liman, che lo aveva già diretto nel 2014 in Edge of Tomorrow.

Il film, scritto dal quasi esordiente Gary Spinelli e prodotto dalla Imagine Entertainment di Brian Grazer e Ron Howard, arriverà nei cinema italiani il 14 settembre prossimo. Ecco intanto il primo trailer nella versione italiana e in quella originale.





Il film, che vede tra i suoi altri interpreti Domhnall Gleeson, Sarah Wright, E. Roger Mitchell, Jesse Plemons, Lola Kirke, Alejandro Edda, Benito Martinez, Caleb Landry Jones e Jayma Mays, racconta la vera storia di Barry Seal, pilota e narcotrafficante inaspettatamente reclutato dalla CIA negli anni 80 per una delle operazioni sotto copertura più famose della storia dell'agenzia.