Barriere: Denzel Washington nella prima clip in italiano del film candidato a 6 Premi Oscar

Arriva nei cinema italiani domani, 23 febbraio, Barriere, il film diretto e interpretato da Denzel Washington candidato a 6 Premi Oscar 2017, tra cui quello per il miglior film, miglior attore protagonista e miglior regista (doppia nomination per Denzel Washington) e miglior attrice protagonista Viola Davis.



Il film è la versione cinematografica della pièce teatrale di opera teatrale di August Wilsondel vincitrice del premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1983 e che lo stesso Washington ha portato nel 2010 sul palcoscenico a Broadway.



Ambientata nella Pittsburgh degli anni 50, la storia è quella di è la storia di Troy Maxson una ex promessa del baseball che lavora come netturbino e della sua complicata relazione con la moglie, il figlio e gli amici.



In attesa di vedere il film al cinema, ve ne diamo un'anteprima con questa clip in italiano con Denzel Washington e il giovane Jovan Adepo (che forse avrete visto nella serie tv The Leftovers) che nel film interpreta suo figlio più piccolo Cory





Barriere - Trailer italiano: