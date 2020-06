Bari International Film Festival: l'edizione 2020 si terrà dal 22 al 30 agosto

News Cinema

Inizialmente previsto per il mese di marzo, il Bif&st 2020 si farà. La manifestazione diretta da Felice Laudadio si svolgerà in aree all'aperto nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Bari International Film Festival 2020 si farà! Lo annuncia il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che da oltre un decennio promuove e co-finanzia il Bif&st, che è diretto da Felice Laudadio. La manifestazione, inizialmente prevista per l'ultima settimana di marzo e rimandata a causa del Coronavirus, si svolgerà dal 22 al 30 agosto, dunque in piena estate. Per rispetto delle norme si sicurezza, il festival avrà luogo in aree all'aperto della città.

"Non potevamo fare a meno di insistere su questo festival che ha dato tanto lustro al cinema pugliese e che costituisce il grande impegno di Apulia Film Commission" - ha dichiarato Emiliano. "Anche quest'anno, nonostante l'epidemia di Covid e le tante difficoltà, non abbiamo voluto mancare l'appuntamento. Ecco perché sosterremo la grande opera di Felice Laudadio che consentirà alla Puglia intera, e in particolare alla città di Bari, di continuare a sperare nel futuro confermandosi la città del cinema più importante del sud Italia. Saranno predisposte tutte le misure indispensabili per garantire la sicurezza del pubblico, degli artisti, degli operatori".

"Il Bif&st 2020 - ha aggiunto Felice Laudadio - "sarà un festival radicalmente e razionalmente re-inventato nel rispetto delle sue più che consolidate caratteristiche di festival urbano, svoltosi sempre nel cuore stesso della città di Bari. Requisito pienamente corroborato, soprattutto per rispetto verso i nostri ospiti e il nostro pubblico che in città e in regione si affida alla forte attrattiva culturale e spettacolare del marchio Bif&st, con l'utilizzo di 3 o 4 spazi all'aperto che saranno annunciati in occasione della conferenza stampa che si svolgerà ai primi di agosto".

Durante la conferenza di presentazione, Laudadio annuncerà anche il programma della nuova edizione, che era stato completato a marzo ma che subirà delle modifiche perché nel frattempo alcuni film sono usciti sulle varie piattaforme streaming.

Come ogni anno, comingsoon.it sarà presente a Bif&st per parlarvi quotidianamente dei film e degli ospiti del Festival.