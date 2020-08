Bari International Film Festival 2020: nel segno di Roberto Benigni, Russell Crowe e Mario Monicelli

News Cinema

Si svolgerà dal 22 al 30 agosto l'undicesima edizione del Bif&st, che punta sulle grandi anteprime internazionali, il miglior cinema italiano, l’omaggio a Mario Monicelli e la presenza di Roberto Benigni.

Si svolgerà dal 22 al 30 agosto l'undicesima edizione del Bari International Film Festival, ideato e diretto da Felice Laudadio e presieduto dalla regista Margarethe Von Trotta. La manifestazione pugliese, prevista per l'ultima settimana di marzo, non ha scelto di saltare l'anno ricollocandosi nel 2021, ma ha aspettato tempi migliori, e così adesso è pronta a mostrare i suoi film e ad accogliere i suoi ospiti nel Teatro Piccinni, nell'arena allestita in Piazza Prefettura, nell'arena allestita nella Corte del Castello Svevo, in una sala del Multicinema Galleria e nel Teatro Margherita.

Il Bif&st si pregia come sempre della sezione Anteprime Internazionali, che si aprirà con due classici della cinematografia italiana girati in Puglia e quindi orgoglio regionale: La ragazza con la pistola di Mario Monicelli e Lacapagira di Alessandro Piva. I restanti cinque titoli in programma sono: Il giorno Sbagliato (di Derrick Borte con Russell Crowe, Jimmi Simpson, Caren Pistorius), Les Traducteurs (di Régis Roinsard con Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio), Police (di Anne Fontaine con Virginie Efira, Omar Sy, Grégory Gadebois, Payman Maadi), Il concorso (di Philippa Lowthorpe con Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley), The Audition (di Ina Weisse con Nina Hoss, Simon Abkarian, Jens Albinus) e La vita straordinaria di David Copperfield (di Armando Iannucci con Dev Patel, Tilda Swinton, Hugh Laurie, Gwendoline Christie, Ben Whishaw, Aneurin Barnard). Prima delle proiezioni, previste alle 21.30 in Piazza Prefettura (Piazza Libertà), sul palcoscenico allestito nell'arena si svolgeranno dalle 20.30 alcuni incontri con le personalità del cinema cui verranno conferiti i premi attribuiti dalla giuria dell'ItaliaFilmFest. Fra questi: Luan Amelio Ujkaj con Gianni Amelio, Nicola Piovani e Pierfrancesco Favino, Pupi, Antonio e Tommaso Avati, Micaela Ramazzotti, Pietro Marcello, Lorenzo Mattotti, Paola Cortellesi, Benedetta Porcaroli, Marco D'Amore, Marco Bellocchio.

Saranno invece 13 i film di Panorama Internazionale, fra cui The Song of Names (di François Girard con Eddie Izzard, Tim Roth, Clive Owen, Gerran Howell, Stanley Townsend) e Inherit the Viper (di Anthony Jerjen con Josh Hartnett, Margarita Levieva, Bruce Dern, Owen Teague).

Verranno inoltre presentati, fuori concorso: Semina il vento (di Danilo Caputo con Yile Yara Vianello, Feliciana Sibilano, Caterina Valente, Espedito Chionna), Quello che non sai di me (di Rolando Colla con Linda Olsansky, Koudous Seihon, Sara D'Amico) e Nonostante la nebbia (di Goran Paskaljević con Giorgio Tirabassi, Donatella Finocchiaro, Francesco Acquaroli, Anna Galiena, Luigi Diberti, Paolo Triestino).

Sempre presente, al Festival di Bari, l'ItaliaFilmFest, che comprende importanti film italiani del 2019 e 2020. Li si potrà vedere nell'arena del Castello Svevo, che ospiterà anche La rivincita, Burraco fatale e Ugo e Andrea, un omaggio a Ugo Gregoretti e Andrea Camilleri. Da non dimenticare un tributo a Mario Monicelli (a cui sarà dedicata una mostra fotografica e un'ampia retrospettiva) e il recital musicale Napoli che canta tenuto da Lina Sastri in onore di Ennio Morricone. Non mancheranno neppure gli storici Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence, che verranno conferiti ad Anne Fontaine, Lina Sastri, Nicola Maccanico e Roberto Benigni, a cui cui verrà assegnato anche il Premio Alberto Sordi per il miglior attore non protagonista per Pinocchio. Infine, il 29 agosto, verrà presentata l'edizione restaurata dalla Cineteca Nazionale del film I vitelloni in onore di Federico Fellini e di Alberto Sordi, in occasione del loro centenario. Appuntamento dunque dal 22 agosto a Bari, dove ci saremo anche noi di comingsoon.it, pronti a fare un'abbuffata di film proiettati su un grande schermo e a dirvi poi la nostra.