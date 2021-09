Bardo è il titolo del nuovo film di Alejandro G. Iñárritu ed è una commedia nostalgica

News Cinema

Si sono concluse le riprese del nuovo film di Alejandro González Iñárritu, che si intitola Bardo (Or False Chronicle of a Handful of Truths) ed è stato girato completamente in Messico. E’ stato definito un viaggio epico e una commedia nostalgica.

Si intitola Bardo (Or False Chronicle of a Handful of Truths) il nuovo film di Alejandro González Iñárritu di cui vi parlammo lo scorso anno e del quale ben poco si sapeva, e Variety ci informa che le riprese sono appena terminate a Città del Messico.

Bardo viene descritto come "una commedia nostalgica" e un "viaggio epico" e racconta la storia di un noto giornalista messicano nonché regista di documentari che torna nel suo paese in un momento fondamentale della sua vita, in cui si pone continue domande sulla sua identità, sulle sue relazioni familiari, sui suoi ricordi e sulla realtà passata e presente del posto che chiama casa. Protagonisti del film saranno Giménez Cacho e Griselda Siciliani. I loro nomi non vi diranno molto, magari, ma il primo, che è messicano, è piuttosto famoso in patria, così come la seconda, che invece è argentina.

Bardo è il primo film che Iñárritu gira interamente nel suo paese dopo Amores Perros. Il regista è anche sceneggiatore insieme a Nicolás Giacobone, con cui ha già collaborato per Biutiful e Birdman. Il film è una produzione indipendente, e in questo si distingue dalle opere più recenti di Alejandro. Birdman, per esempio, era targato Fox Searchlight, mentre a distribuire Revenant - Redivivo ci aveva pensato la 20th Century Fox.

Alejandro G. Iñárritu è un regista molto apprezzato a Hollywood e dai membri dell'Academy. Ha infatti vinto ben cinque Oscar: per il miglior film, la migliore regia e la migliore sceneggiatura originale per Birdman, per il miglior regista per Revenant - Redivivo e un Oscar Special Achievement Award per Carne Y Arena.