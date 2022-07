Barbie, Ryan Gosling racconta il suo Ken: "Era come se vedessi me stesso"

News Cinema

Anche se nessun componente del cast di Barbie può svelare la trama del film di Greta Gerwig, Ryan Gosling si è lasciato scappare qualcosa sul personaggio di Ken, che fa una vita difficile ed è un signor nessuno.

Le anteprime dei film sono per i giornalisti anche un'occasione per chiedere a registi e attori dei loro progetti futuri, sia quelli di cui nessuno conosce l'esistenza che quelli ben noti. E infatti, durante la première di The Gray Man, un reporter ha interrogato Ryan Gosling su Barbie di Greta Gerwig, nel quale l’attore reciterà, nella parte di Ken, accanto a Margot Robbie. Al giornalista, che lavora per Variety, Ryan Gosling ha spiegato l’importanza di un personaggio come Ken.

Ryan Gosling parla di Ken

Per Ryan Gosling interpretare Ken ha significato portare a compimento una missione molto importante e, mentre lo avvicinava, si è in qualche modo riconosciuto in lui:

Era come se vedessi me stesso. Mi sono sentito notato. Penso che tanti Ken si sentiranno notati quando vedranno il film. Devo farlo per i Ken. Nessuno deve prendersi gioco dei Ken

Dalle parole di Gosling, sembra proprio che Ken sia il classico uomo senza qualità a cui nessuno fa caso. In effetti, da che mondo è mondo tutti hanno sempre considerato Ken un'appendice di Barbie, e forse il film della Gerwig consentirà al fidanzato della bambola Mattel (Margot Robbie) di avere il suo quarto d’ora di celebrità.

Ma non finisce qui, perché in un'altra intervista, stavolta a Entertainment Weekly, il bel Ryan ha parlato più diffusamente di quello che per lui è un personaggio che se la passa peggio dell’Agente della Cia Court Gentry di The Gray Man:

Ken non ha soldi, non ha lavoro, non ha una macchina, non ha una casa. Sta attraversando una certa fase.

Queste parole potrebbero indurre a pensare che Barbie e Ken si ritrovino catapultati nel mondo reale e che, senza tutto ciò che possedeva nel suo universo, Ken abbia un esaurimento nervoso o comunque un crollo psicologico. Poi Ryan Gosling ha aggiunto:

Il film non è esattamente quel che pensate che sia (…) e poi, quando credete di aver capito cosa accadrà, non è quello che avete pensato. Un momento, ma di cosa stiamo parlando?

Gosling non è assolutamente autorizzato a rivelare la trama di Barbie, e infatti ha detto, scherzando, che se lasciasse trapelare anche la minima informazione, la Mattel lo picchierebbe. Insomma, per ora dobbiamo accontentarci di queste poche parole e della voce secondo la quale ci saranno più Ken e più Barbie nel film. Infine c'è quanto detto da Simu Liu, che ha parlato di un film davvero unico nel panorama cinematografico attuale e di una lavorazione pazzerella. Dubitiamo che Barbie possa essere un musical, però Liu ha detto di aver provato a lungo una serie di coreografie di ballo.

Interpretato anche da America Ferrera, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Michael Cera, Barbie uscirà nell’estate del 2023.