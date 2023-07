Barbie, primo giorno esplosivo al boxoffice italiano, a livelli Marvel

News Cinema

Era facile intuire che Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling fosse atteso, ma bisogna ammettere che, in questa estate dagli incassi generalmente deludenti, il suo primo giorno al botteghino italiano è un vero boom. E all'estero il film non sarà da meno.

Allora non è il caldo il problema, diciamolo. Stando ai dati Cinetel, i numeri registrati in Italia dal Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling nel primo giorno di programmazione sono degni dei cinecomic Marvel meglio accolti. Ci si aspettava certo che il film di Greta Gerwig sarebbe andato bene, ma qui come all'estero - con tutto il rispetto per Tom Cruise che si sperava salvasse un'estate dagli incassi fiacchi con Mission: Impossible - il sorriso di Margot e l'ironia di Ryan potrebbero aver compiuto il miracolo che gli esercenti aspettavano.



Barbie, i numeri al botteghino italiano nel primo giorno al cinema

Appena ieri vi avevamo raccontato che Margot Robbie, producer oltre che protagonista con Ryan Gosling del Barbie di Greta Gerwig, aveva venduto il film alla Warner come un possibile incasso blockbuster da un miliardo di dollari, aggiungendo: "Mi sa che ho esagerato, ma uno il film doveva pur farlo, no?" E se non avesse esagerato? Stando ai dati Cinetel, qui in Italia Barbie ha registrato ieri, al suo esordio, ben 2.140.300 euro. In un solo giorno. Considerando che il pur favorito Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno con Tom Cruise, uscito il 12 luglio, viaggia sui 2.380.000 totali, si capisce bene che un risultato del genere è come una botta di adrenalina: un'estate appesantita da performance deludenti (anche di opere come Indiana Jones e il Quadrante del Destino) riceve un potente scossone dal rosa Rosco fosforescente dell'icona Mattel.

Ma come contestualizziamo quei 2.140.300 euro?

Barbie contro Marvel, Minions e Super Mario

Riferendosi a grandi successi di pubblico, nel 2022 Doctor Stange nel Multiverso della Follia era partito con 2.027.000 euro, Thor: Love and Thunder con 1.410.000, Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo con 1.522.400, Avatar: La via dell'acqua con 1.454.100 (anche se James Cameron gioca in una squadra tutta sua, lo inseriamo nell'elenco solo per dovere). Quest'anno il trionfatore (per ora?) indiscusso, Super Mario Bros. - Il film, aveva registrato un primo giorno da 1.240.000, per un totale di 20.385.670 euro in Italia e 1.346.387.100 dollari nel mondo (fonte Boxofficemojo). Praticamente Barbie viene superato solo da fenomeni particolari come il remake di Il re leone e Spider-Man No Way Home, con esordi da 3 milioni. Una bomba.

Secondo le previsioni degli analisti pubblicate da Boxoffice Pro, per Barbie negli USA si parla di un primo weekend tra i 140 e i 175 milioni di dollari: oltre a consentirgli di surclassare i 60 di Indiana Jones e i 78 di Dead Reckoning, numeri del genere gli garantirebbero il record di migliore apertura per un film diretto da una donna. Un evento perfettamente coerente con lo spirito femminista del racconto.

È presto per trarre conclusioni, però in un anno che porta al trionfo Super Mario Bros. e pare voler portare al trionfo Barbie, ci sembra evidente che vincano i marchi non soltanto amati e venerati, ma anche inediti (o mai davvero sfruttati) in un grande evento cinematografico. Una combinazione di pubblicità garantita dalla potenza della proprietà intellettuale, con la curiosità di verificarne una non scontata trasposizione.