Barbie, nel trailer ci sono anche Alan e Midge: chi sono questi due personaggi?

Il trailer di Barbie, svelato il 4 aprile, ci ha mostrato Barbie Land e una schiera di diverse versioni della bambola Mattel e del suo fidanzato storico Ken. Tra loro ci sono anche due personaggi di cui, forse, non avete mai sentito parlare: Alan e Midge. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Il 4 aprile Warner Bros. ha svelato il nuovo trailer di Barbie di Greta Gerwig, l'adattamento scritto e diretto dalla regista di Lady Bird con protagonista la bambola Mattel più famosa di sempre. Oltre alla versione biondissima interpretata da Margot Robbie, il trailer - e i character poster diffusi poche prima - ci permettono di dare uno sguardo al colorato e patinato mondo di Barbie Land, i cui abitanti non sono altro che diverse versioni di Barbie e Ken, la cui versione più nota - il bellimbusto biondo e fidanzato storico di Barbie - ha il volto di Ryan Gosling. Ma nel trailer è comparso anche un personaggio nuovo, un certo Alan (Michael Cera), il cui nome ci viene svelato grazie al poster, diffuso insieme a quello della sconosciuta Midge (Emerald Fennell).





Barbie di Greta Gerwig, chi sono Alan e Midge?

Coloro che hanno giocato da piccoli con la bambola Matte, il trailer del film di Gerwig sembra un sogno diventato realtà: rosa ovunque, tutti gli accessori con cui Barbie è stata venduta nel corso degli anni sono presenti nelle prime immagini che abbiamo visto: dalla storia automobile, ai rollerblades, passando per le case, i costumi, le scarpe e, ovviamente, tutte le versioni di Barbie e Ken che sono state prodotte.

Già solo dal trailer possiamo renderci conto del lavoro meticoloso che c'è dietro la pellicola e dimostra a tutti gli effetti che Greta Gerwig è una vera fan di una dele icone Americane per eccellenza. In particolare, con la scelta di lasciare i nomi di Barbie e Ken a tutti i personaggi, la regista ha voluto sottolineare uno dei messaggi della casa di produzione del famoso giocattolo e cioè che "Barbie è per tutti". Il turbine di volti diversi visti nel trailer acquista una propria identità grazie ai vari character poster, dato che per ognuno scopriamo nomi e professioni, come Issa Rae (Barbie Presidente), oppure Emma Mackey (Barbie Premio Nobel per la FIsica), ma a incuriosire i fan sono stati due personaggi, uno dei quali si può vedere anche nel trailer: stiamo parlando di Alan (Michale Cera) e Midge (Emerald Fennell​).

Forse non tutti sanno che Alan venne introdotto nel 1964 come "Miglior amico di Ken, fidanzato di Barbie": un bambolotto che poteva indossare gli stessi abiti di Ken e che più tardi sarebbe stato abbinato a Midge, una delle amiche di Barbie, prima delle più note Stacie o Christie. La coppia arrivò persino a sposarsi, con Barbie e Ken come testimoni di nozze, ovviamente. Ma furono anche oggetto di polemiche - o almeno lo fu l'azienda Mattel - quando nel 2002 venne mostrata al mondo una Midge in dolce attesa - esattamente come Emerald Fennell nel poster - scatenando l'imbarazzo dei genitori ma anche un certo malcontento perché le bambole...erano considerate troppo giovani per avere dei figli! E Gerwig ha deciso di utilizzare nel film proprio la versione controversa di Midge, dimostrando che sotto la patina glamour, lucida e rosa del suo film c'è molto di più. In attesa di scoprire le meraviglie della pellicola, appuntamento al 20 luglio 2023, quando Barbie arriverà sul grande schermo!