Barbie Movie con Anne Hathaway: la Sony sposta l'uscita al 2020

Terremoto in casa Sony per quanto riguarda le uscite dei film prodotti dalla Major.

Partiamo dal più importante, il Barbie Movie che vedrà protagonista Anne Hathaway: il progetto è stato posticipato al 2020, precisamente all'8 maggio, mentre la precedente data era il prossimo agosto. Praticamente impossibile, visto che ancora neppure si è finito di scriverlo! Al momento se ne sta occupando Hilary Winston (The LEGO Ninjago Movie), mentre in precedenza ne avevano realizzato un draft Amy Schumer insieme a sua sorella Kim Caramele, e ancora prima nel 2015 ci aveva messo mano anche il premio Oscar Diablo Cody (Juno). La storia, che alcuni descrivono come un mix tra Splash, Come d'incanto e Big (!), vede una loser che abbandona il mondo di donne perfette in cui vive per arrivare in quello reale, dove la sua "diversità" viene invece sfruttata e apprezzata.

Ci sono poi altri film che hanno avuto cambi di data d'uscita o che hanno trovato ufficialmente il loro posto nel calendario. La prima novità è che il remake di Superfly arriverà nei cinema il 15 giugno 2018. A scriverlo Alex Tse (Watchmen), mentre dietro la macchina da presa siederà un fantomatico regista il cui nome è ancora sconosciuto.

Il nuovo lungometraggio d'animazione di Chris Miller e Phil Lord ancora senza titolo è stato assegnato al 7 febbraio 2020, giorno in cui uscirà anche Suicide Squad 2 della Warner. L'horror Cadaver invece arriverà in sala il prossimo 15 giugno (in anticipo) e se la vedrà con Gli incredibili 2. Sempre in tema di cinema di paura Slender Man è stato posticipato dal prossimo 18 maggio al 24 agosto, giorno in cui invece doveva uscire proprio Cadaver.

The Girl in the Spider's Web, attesissimo thriller diretto da Fede Alvarez con Claire Foy che interpreta Lisbeth Salander,non arriverà più al cinema il 18 ottobre 2018 ma tre settimane dopo, il 9 novembre. Il film rimpiazza così Holmes and Watson, che diventa così il film di Natale della Sony uscendo adesso in sala il 21 dicembre. La commedia con Will Ferrell, John C. Reilly, Hugh Laurie e Ralph Fiennes se la vedrà con Bumblebee e Aquaman.