Barbie: ecco il primo trailer ufficiale del film con Margot Robbie e Ryan Gosling

Dopo il misterioso teaser con gli espliciti riferimento a 2001: Odissea nello spazio, ecco il primo trailer del film diretto da Greta Gerwig che vedremo nei cinema dal 20 luglio prossimo. E che, chissà, forse potrebbe essere nel programma di Cannes 2023. Barbie arriva al cinema a luglio 2023.

Dopo quel teaser che omaggiava in maniera esplicita e vagamente sconcertante 2001: Odissea nello spazio, e che non svelava comunque nulla della trama del film, ecco finalmente che fa il suo arrivo online il primo trailer ufficiale dell'atteso e misterioso Barbie, lungometraggio ispirato dalla leggendaria bambola della Mattel, simbolo di una femminilità e di un femminile decisamente non allineati ai tempi che viviamo che è interpretato da due amatissime e bellissime superstar come Margot Robbie e Ryan Gosling, e che è diretto da una delle registe più alla moda in circolazione, quella Greta Gerwig che è autoproclamata icona di femminismo, che è musa e moglie di Noah Baumbach (coinvolto quasi suo malgrado, per amore, nella sceneggiatura di questo film), e che arriva a Barbie direttamente da Piccole donne e senza passare dal via.

Quindi, senza ulteriori indugi, ecco qui il primo trailer ufficiale di Barbie, per spazzare via un po' di mistero e attendere più serenamente il 20 luglio prossimo, data in cui il film di Gerwig debutterà nei cinema italiani. Data che, per inciso, lascia ipotizzare una presenza del film nel programma del Festival di Cannes 2023.

Oltre a Margot Robbie e Ryan Gosling, nel cast di Barbie troviamo America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Michael Cera, Will Ferrell, Emerald Fennell, Alexandra Shipp e molti altri.



