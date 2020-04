Barbera anticipa un Festival di Venezia sperimentale e parla della concreta volontà di fare qualcosa con Cannes

News Cinema

Dopo l'intervento del nuovo presidente della Biennale Cicutto, il direttore cinema Alberto Barbera precisa la sua visione della Mostra 2020.

Continuano le riflessioni e le proposte relative, dopo Cannes, anche alla Mostra del cinema di Venezia. Le parole del neo presidente della Biennale Cicutto nei giorni scorsi erano improntate a una conferma che il festival in qualche modo si farà, nelle date previste, mentre ora interviene il direttore artistico Alberto Barbera.

In un’intervista all’agenzia ANSA, ha avuto parole al miele per i colleghi di Cannes, senz’altro benvenute, dopo le stoccate del presidente. “Con Thierry Fremaux il discorso è ancora aperto e c’è la concreta volontà di entrambi di fare qualcosa, Simao insomma disponibili a tutte le soluzioni, alla possibilità di una reale collaborazione con il Festival di Cannes anche nel segno di una solidarietà verso il mondo del cinema, più che mai ora in difficoltà. E questo al di là di ogni competizione”.

In ogni caso sarà sicuramente un’edizione molto particolare, che si svolgerà comunque dal 2 al 12 settembre 2020. Barbera ha letto così il discorso di Roberto Cicutto: “ha voluto riaffermare la centralità dell’esperienza dal vivo della Biennale contro chi critica questi grandi eventi che spostano tante persone”. La questione è proprio come verranno gestite tutte queste persone. Al riguardo ha così proseguito, “sarà per forza sperimentale. Ci sarà sicuramente l’uso delle mascherine e il distanziamento sociale. Si dovrà poi per forza di cose ridurre il numero di accessi in sala degli spettatori e probabilmente anche il numero stesso degli accreditati. È evidente - aggiunge - che poi molti film, soprattutto stranieri, non verranno accompagnati dai talent che non se la sentiranno o saranno impossibilitati a venire. Il vantaggio di essere presenti al Lido ci sarà comunque", sottolinea il direttore artistico, Un'edizione del festival più italiana delle altre? "Certo i film italiani saranno avvantaggiati perché i talent potranno con più facilità essere presenti, ma io non sono così pessimista e spero che ci saranno perlomeno anche molti europei presenti”.