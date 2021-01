Barb & Star Go to Vista del Mar: la pazza vacanza di Kristen Wiig e Annie Mumolo nel trailer del film

News Cinema

Kristen Wiig and Annie Mumolo sono le scatenate protagoniste e le sceneggiatrici di una commedia indiavolata con un coté mystery intitolata Barb & Star Go to Vista del Mar. Abbiamo il trailer.

Curiosando su internet, ci è capitato di vedere un trailer buffissimo, che ci restituisce le immagini di una commedia scatenata di cui non è semplice capire la trama. Ci sono due donne dall'identico taglio di capelli, e che sono specializzate nella preparazione di una minestra di hot dog, che vanno in vacanza in Florida e si divertono un mondo. E incontrano persino un Jamie Dornan in camicia hawaiana. Il film si intitola Barb & Star Go to Vista del Mar (che fa pure rima) ed è interpretato da Kristen Wiig e Annie Mumolo. La prima non ha bisogno di presentazioni, anche se è bene ricordare che è nel cast di Wonder Woman 1984, oltre di Che fine ha fatto Bernadette?. La seconda l'abbiamo vista in Bad Moms. Entrambe hanno recitato nella spassosa commedia di Paul Feig Le amiche della sposa, e se la citiamo, è perché sia in quel caso che in questo hanno scritto la sceneggiatura.

La regia di Barb & Star Go to Vista del Mar è di Josh Greenbaum, autore di documentari qui al suo primo film di finzione. Il restante cast del film è formato, oltre che dal già citato Jamie Dornan, da Damon Wayans Jr., Fortune Feimster, Wendi McLendon-Covey, Rose Abdoo, Vanessa Bayer, Phyllis Smith e Kwame Patterson.

Ecco il trailer di Barb & Star - che comincia quasi come un murder mystery - insieme alla sinossi ufficiale.

Fate un viaggio e uscite dal guscio con Barb e Star. Dalle ragazze che vi hanno regalato Le amiche della sposa (le co-protagoniste e co-sceneggiatrici Kristen Wiig and Annie Mumolo) arriva Barb & Star Go to Vista del Mar. Le amiche di lunga data Barb e Star si imbarcano nell'avventura di una vita quando decidono di lasciare la loro cittadina del Midwest per la prima volta… nella vita. Romanticismo, amicizia e il malvagio piano di un cattivo… aggrappatevi alle vostre culottes, Barb & Star arriva nelle vostre case il 12 febbraio.