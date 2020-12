Barack Obama interpretato da Drake in un biopic? L’ex presidente approva

News Cinema

L’ex presidente Barack Obama si gode il successo del primo libro delle sue memorie presidenziali e ha trovato anche il tempo per commentare, positivamente, alcune voci circolate negli ultimi giorni che parlano di un nuovo film biografico su di lui, con protagonista il poliedrico Drake.

Sono settimane di notevoli soddisfazioni, per Barack Obama. L’ex presidente si gode la vittoria del suo fidato ex vice Biden alla presidenza, e la fine dell’incubo Trump, oltre al successo notevole, sia in termini di copie vendute che di apprezzamento delle critica, per Una terra promessa, il primo di due libri (in Italia pubblicato da Garzanti) che Obama dedicherà alle sue memorie presidenziali.

Proprio in occasione di alcune interviste per promuovere il suo libro, ha avuto occasione anche di commentare le voci che parlano di un possibile nuovo film biografico dedicato alla sua vita e alla sua carriera politica, con Drake come protagonista. Sarebbe il terzo, dopo Ti amo presidente e Barry, entrambi del 2016.

Sono ancora voci e supposizioni, a questo stadio, ma così Obama a commentato la eventualità a Complex, “vi dico questo: Drake sembra essere capace di fare tutto quello che vuole. Voglio dire che è un fratello talentoso. Allora se verrà il momento e lui sarà pronto…”. Il tutto prima di concludere con il suo consueto umorismo, “Drake ha l’approvazione più importante, ora che ci penso, quella della famiglia. Sospetto che Malia e Sasha amerebbero molto la cosa”.