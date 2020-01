Barack Obama annuncia i suoi film e le sue serie tv del cuore del 2019

News Cinema

Nella lista dell'ex presidente degli stati uniti condivisa su Twitter ci sono The Irishman, Piccole Donne e diversi documentari.

Come aveva fatto lo scorso anno, Barack Obama stila la sua lista dei film che ha amato di più nel 2019, a cui aggiunge le sue tre serie televisive predilette. L'ex presidente degli Stati Uniti aveva annunciato pochissimo tempo fa l'intenzione di condividere le sue preferenze in fatto di letteratura, musica e, appunto, cinema, ed era partito, il 28 dicembre, con i libri. Curiosamente, il film prediletti di Obama sono 18: né 10 né 20, numeri che avrebbe preso in considerazione qualunque giornalista o critico, ma 18. Del resto, una figura di tale spicco e levatura può permettersi questo ed altro

Dando una rapida occhiata al listone, notiamo che Barack ha messo, in una classifica in cui non ci sono prima, seconda e terza posizione ma semplicemente un ordine alfabetico, un film prodotto dalla sua Higher Ground Productions: American Factory. Si tratta di un documentario sulla fabbrica cinese di vetri per automobili Fuyao nel quale vengono analizzati i problemi che colpiscono sempre più realtà lavorative. Lo segue Amazing Grace, film concerto realizzato durante la registrazione dal vivo dell’album di Aretha Franklin "Amazing Grace" nella Chiesa Battista New Bethel a Watts, South Los Angeles. Subito dopo arriva Apollo 11, il doc di Todd Douglas Miller che ricostruisce la missione sulla Luna, nel 1969, di Neil Armstrong e compagni e che si pregia di immagini girate 50 anni fa.

Dando un'occhiata al resto dell'elenco, è da notare che Barack Obama include sia titoli importanti e di successo come The Irishman, Storia di un matrimonio e il vincitore della Palma d'Oro a Cannes Parasite, che film più sbarazzini come La rivincita delle sfigate, esordio registico di Olivia Wilde. Nella lista ci sono anche il nuovissimo Piccole Donne, il drammatico Il Diritto di Opporsi (con Jamie Foxx), il film automobilistico Le Mans '66 - La Grande Sfida.

Passando alle serie tv, Obama sceglie la seconda stagione della britannica Fleabag, la miniserie con Toni Collette Unbelievable e la nuovissima Watchmen.

