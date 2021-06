Banana Joe, Bud Spencer canta nell'omaggio degli Oliver Onions

News Cinema

Gli Oliver Onions, alias Guido e Maurizio De Angelis, hanno pubblicato un'imperdibile cover della celebre Banana Joe, con la voce di Bud Spencer in persona. Un pezzo di storia che rivive...

Banana Joe (1982) con Bud Spencer, oltre a essere uno dei film più amati di Carlo Pedersoli, presentava una theme song irresistibile come sempre a cura degli Oliver Onions, alias Guido e Maurizio De Angelis: i due autori hanno voluto pubblicare ora una cover della simpatica canzone, con la voce proprio di Bud e un nuovo artwork, in previsione dell'uscita in autunno del loro album "Future Memorabilia". Oggi un brano così sarebbe definito "virale" e forse a posteriori meriterebbe sul serio di diventarlo, intriso com'è di un'allegrìa sincera e spensierata, marchio di fabbrica dei film interpretati da Bud Spencer da solo o in coppia con Terence Hill. Gli Oliver Onions, prima di questa "Oliver Onions - Banana Joe (feat. Bud Spencer)" avevano pubblicato un altrettanto indimenticabile "La la la la lalla. Coro dei pompieri (Christmas Version)" da ...Altrimenti ci arrabbiamo!, anche se in quel caso non conteneva preziosi vocalizzi del caro Bud.

Quest'iniziativa legata a Banana Joe rientra nel ricordo di Bud Spencer a cinque anni dalla sua scomparsa, in previsione anche dell'apertura a Berlino del temporaneo Bud Spencer Museum, organizzato dalla famiglia Pedersoli e dedicato alla sua carriera sportiva e cinematografica. Leggi anche Il Bud Spencer Museum apre a Berlino grazie alla famiglia Pedersoli