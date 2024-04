Bambi: The Reckoning, ecco il primo trailer del film che cambierà per sempre la vostra idea del cerbiatto disneyano

News Cinema

Dallo stesso regista di Winnie the Pooh: Sangue e miele e del suo sequel, un film che vira all'horror la fiaba più strappalacrime mai raccontata dalla Disney. Ecco il primo trailer di Bambi: The Reckoning.

Prima ci han fatto avere paura dei Banana Split, poi di Winnie the Pooh. Adesso ci vogliono stravolgere anche l'immaginario infantile legato a una delle storie più strappalacrime mai raccontate dalla Disney, quella del cerbiatto Bambi e della sua mamma.

Negli Stati Uniti sta infatti per debuttare sul grande schermo un horror dal titolo abbastanza eloquente: Bambi: The Reckoning (ovvero "la resa dei conti"), che racconta di una madre e di un figlio che, dopo essere stati coinvolti in un incidente d'auto, si trovano in balia di un cervo assassino: Bambi.

A produrre il film, quella stessa Umbrella Entertainment che, complice lo scadere dei diritti, ha realizzato proprio quel Winnie the Pooh: Blood and Honey che è stato un grande successo di pubblico e d'incassi (tanto da aver generato un sequel uscito lo scorso febbraio, con un secondo sequel in cantiere), e di cui vi abbiamo parlato in passato.

A dirigere questo Bambi: The Reckoning è proprio il regista dei due slasher con l'orsetto Winnie, Rhys Frake-Waterfield, che ha anche in lavorazione come produttore una versione horror di Peter Pan (Peter Pan's Neverland Nightmare) e una di Pinocchio (Pinocchio: Unstrung), in quello che è già stato definito il Poohniverse.

In attesa di vedere e sapere di più, su questo e sugli altri film, ecco il primo teaser trailer ufficiale di Bambi: The Reckoning: