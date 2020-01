Bambi avrà un remake in live action

News Cinema

La Disney ha affidato il copione del rifacimento del classico dell'animazione che ci ha fatto piangere calde lacrime alle sceneggiatrici del Fast and Furious al femminile.

E anche Bambi, uno dei più grandi classici di animazione Disney, diventa un film in live action. Ebbene sì, nella furia di trasformare in persone o animali in carne ed ossa tutte le sue più simpatiche e riuscite creature disegnate da eccezionali matite, lo studio riporta in auge il cerbiatto che perde la mamma, il coniglietto Tamburino e la moffetta Fiore.

Che la notizia corrisponda a verità lo dimostra il fatto che due sceneggiatrici sono state incaricate di scrivere il copione. Si tratta di Geneva Robertson-Dworet e Lindsey Beer, la prima conosciuta per Captain Marvel e il nuovo Tomb Raider e la seconda per il fantasy di Sam Raimi The Kingkiller Chronicle, attualmente in pre-produzione, e per il film di Hello Kitty targato Warner Bros.. Fra i produttori, invece, ci saranno Paul e Chris Weitz.

Come sarà il nuovo Bambi? Non lo sappiamo. Fonti interne alla Disney, tuttavia, parlano di un film sulla falsariga de Il Libro della Giungla e Il Re Leone di Jon Favreau, e quindi di opere in cui il "dal vero" è da intendersi come "fotorealistico", perché di fatto i protagonisti sono realizzati in CGI. Certo, nota un giornalista di The Hollywood Reporter, Bambi è meno epico dei titoli sopracitati, bisognerà quindi vedere cosa verrà fuori. Il duo incaricato della sceneggiatura è comunque molto quotato e dotato, come dimostra la scelta di Vin Diesel di affidargli lo spin off al femminile di Fast and Furious, che sarà firmato anche da altre penne.

Bambi, uscito nel 1942, ebbe una lunga produzione e notevoli problemi economici, anche a causa del periodo in cui venne ralizzato. Fu candidato a tre Oscar - miglior sonoro, miglior canzone e miglior colonna sonora - ma non riportò nessuna vittoria. Inizialmente il film non ricevette l'apprezzamento che meritava e nelle nostre sale arrivò nel 1948.