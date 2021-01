Ballo Ballo: una clip in esclusiva del film musical al ritmo delle canzoni di Raffaella Carrà

News Cinema

Ambientato nella Spagna degli anni '70, Ballo Ballo è un inno alla libertà d'espressione al ritmo delle canzoni di Raffaella Carrà, di cui vi presentiamo una clip in anteprima. Il film sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 25 gennaio.

Un idolo per due paesi, Raffaella Carrà ha rappresentato per Italia e Spagna una scarica di energia, un inno alla libertà d’espressione e all’indipendenza femminile. Motivo per il quale il musical spagnolo Ballo Ballo ha scelto le sue canzoni come colonna sonora. Si tratta di un film di Nacho Álvarez con Ingrid García-Jonsson, Verónica Echegui, Fernando Guallar e con Giuseppe Maggio. Una produzione Indigo Film con RAI Cinema, in arrivo in anteprima esclusiva su Prime Video dal 25 gennaio.

Un trionfo di colori, costumi e la moda di quegli anni che non passano mai d’attualità risaltano in un film che trasmette amore per il ballo, la musica e le canzoni mitiche di Raffella Carrà.

Un inno alla modernità del paese, negli anni del tramonto del regime franchista e della sempre più dinamica voglia di libertà degli anni ’70, di cui vi presentiamo in esclusiva e anteprima una clip.