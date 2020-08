Ballistic: curiosità e record poco invidiabili dell'action con Antonio Banderas e Lucy Liu

News Cinema

Nel 2002 esce al cinema il debutto nel cinema in lingua inglese del ventottenne regista tailandese Wych Kaosayananda, in arte Kaos, che dirige in Ballistic lo spagnolo Antonio Banderas e l'attrice americana Lucy Liu, anch'essa di origine tailandese. Nel cast ci sono anche noti caratteristi come Gregg Henry, Talisa Soto, Sandrine Holt e Miguel Sandoval.

Di cosa parla Ballistic - La trama

Jeremiah Ecks (Banderas) è un agente dell'FBI ritiratosi dal servizio per la depressione in seguito alla morte della moglie, sette anni prima. Dal vicecapo dell'agenzia, Julio Martin (Sandoval), gli viene assegnata una missione con lo scopo di farlo tornare in azione. L'uomo gli rivela che sua moglie potrebbe essere ancora viva. Compito di Ecks è quello di recuperare un nanorobot rubato all'agente segreto Robert Gant (Henry), che può uccidere un essere umano se impiantato nel suo corpo. Gant ha impiantato l'arma, per venderla, nel corpo del figlio Michael, a sua volta rapito dall'agente e campionessa di arti marziali Sever (Liu), che vuole vendicarsi della morte del marito, ucciso da Gant. Ecks e Sever si uniranno nella missione.

