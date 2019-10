Ballerina: lo spin-off di John Wick sarà diretto da Len Wiseman

News Cinema

Protagonista del nuovo spara-tutto della Lionsgate sarà questa volta una donna.

Come già noto la Lionsgate ha deciso di espandere l’universo cinematografico di John Wick con un primo spin-off intitolato Ballerina, progetto che avrà come protagonista una donna armata fino ai denti e decisa a ottenere vendetta per l’assassinio della sua famiglia. Il progetto ha trovato oggi il suo regista in Len Wiseman, il quale ha già realizzato con Underworld un franchise con una protagonista femminile agguerrita e invincibile, Kate Beckinsale. La sceneggiatura di Ballerina è stata scritta da Shay Hatten, autrice che ha già scritto John Wick 3 – Parabellum e ha anche realizzato il copione di Army of the Dead, nuovo zombie-movie diretto da Zack Snyder per Netflix. Ancora non si sa chi sarà la protagonista di Ballerina.

Uscito nel 2014, il primo John Wick diretto da David Leitch e Chad Stahelski ha incassato benino ma ha soprattutto trovato un enorme numero di estimatori. Diretto dal solo Stahelski il sequel uscito due anni fa ha iniziato a ottenere anche ottimi risultati al botteghino, sfiorando i cento milioni di dollari d’incasso soltanto negli Stati Uniti. Cifra che quest’anno John Wick 3 ha superato senza alcuna fatica, arrivando comodamente a 171. Ovviamente Keanu Reeves tornerà nei panni dell’assassino inarrestabile anche in John Wick 4, che arriverà nei cinema americani nel maggio 2021. Si sta anche sviluppando una serie spin-off per il canale Starz intitolata The Continental, ovvero il nome dell’albergo che è una delle ambientazioni principali del franchise di successo.