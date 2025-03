Ballerina: il nuovo trailer dell'action con con Ana de Armas ambientato nell'universo di John Wick

News Cinema

Promette azione l'atteso nuovo film ambientato nell'universo di John Wick intitolato Ballerina diretto da Len Wiseman e in arrivo nelle nostre sale il 5 giugno 2025 per 01 distribution. La protagonista è la star sexy Ana de Armas insieme a Gabriel Byrne e Catalina Sandina Moreno. Ecco il nuovo trailer del film.

Pugni e azione, divertimento e una spettacolarizzazione delle scene di combattimento fatto a regola d'arte. Negli ultimi anni quella di John Wick è diventata, film dopo film, un franchise di culto per tanti appassionati, che possono ritrovare atmosfere dimenticate negli ultimi anni a Hollywood. Ballerina è il quinto film di questo universo e si colloca come spin-off fra il terzo e quarto capitolo di John Wick. La protagonista è la super sexy star sempre più quotata Ana de Armas, insieme a lei Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus e Anjelica Huston. Tornano inoltre a riprendere i ruoli dei vecchi film Ian McShane e, soprattutto, Keanu Reeves.

Il film racconta di una ballerina molto giovane che diventa una spietata killer dopo che la sua famiglia viene sterminata. Una ricerca di vendetta, classico motore per molti action degli ultimi anni, ma anche classici. Alla regia Len Wiseman, un autore garanzia del genere che ha diretto in passato film come Underworld e Die Hard - vivere o morire.

Ecco il nuovo trailer ufficiale di Ballerina, in sala dal 5 giugno per 01 distribution.