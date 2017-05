Balle Spaziali 2: Mel Brooks sta parlando sul serio con la MGM!

Tempo fa Mel Brooks, attualmente novantenne ma ancora energico come un ragazzino, disse che i tempi potevano essere giusti per un Balle Spaziali 2, per cavalcare il revival cinematografico di Star Wars. La sua era poco più di una speranza, ma adesso pare che la MGM sia davvero interessata al folle progetto, come dichiara lo stesso Mel in questo dibattito dopo una proiezione di Frankenstein Junior.





Sono trascorsi trent'anni dalla scatenata parodia Balle Spaziali, diretta da Brooks e interpretata da lui stesso insieme a Bill Pullman, Rick Moranis, John Candy, Daphne Zuniga e uno stuolo di attori e amici divertiti quanto gli spettatori (in originale la voce del mostruoso Pizza Margherita è del grande Dom De Luise). Qualcuno starà probabilmente pensando che esista già un sequel, ma il Balle Spaziali 2 - La vendetta distribuito in Italia in home video in realtà fu surretiziamente venduto come seguito di quel film, pur non avendo con esso nulla a che fare (il titolo originale era Martians Go Home).





Anche se Balle Spaziali alla sua uscita nei cinema non riscosse proprio il successo sperato, divenne un cult nel mercato home video e nei successivi passaggi televisivi, tanto che tre anni dopo pare che Brooks propose a Rick Moranis un seguito, ma non se ne fece nulla. Il progetto naufragò per ragioni di accordi sulle cifre, secondo Rick Moranis, che quattro anni fa raccontò a Heeb Magazine di avere lui stesso un'idea per un seguito: Balle Spaziali 3 - Alla ricerca di Balle Spaziali 2. Avremmo seguito Casco Nero sulla Cintura di Orione pur di vederlo.