Ball and Chain, nuovo film di supereroi per Dwayne Johnson e Emily Blunt

Probabilmente destinato a Netflix questo nuovo progetto tratto da un fumetto degli anni Novanta.

Netflix è in trattative avanzate per lanciarsi nel mondo del cinecomic con un progetto di alto profilo, Ball and Chain, che segnerà il ritorno della coppia Emily Blunt e Dwayne Johnson, già insieme nel prossimo progetto Disney, The Jungle Cruise, ancora previsto in uscita in Italia per il prossimo agosto. La sceneggiatura del film sarà di Emily Gordon, già cosceneggiatrice di The Big Sick.

Si tratta dell’adattamento di un fumetto omonimo degli anni ’90 di Scott Lobdell. Con una certa preoccupazione vi riportiamo come viene descritto, “una via di mezzo fra una storia di supereroi e Mr. and Mrs, Smith”, in cui una coppia lotta per la sopravvivenza del proprio matrimonio, ma anche con i super poteri, che funzionano solo quando stanno insieme. Il fumetto venne pubblicato alla fine degli anni ’90 e per due volte si era tentato di adattarlo come serie televisiva, l’ultima volta dieci anni fa per Syfy

Un progetto che è previsto dal budget considerevole, che gli studios si stanno contendendo aspramente, anche se sembra proprio che sarà Netflix ad aggiudicarselo, anche se non si sa ancora niente di ufficiale. Dwayne Johnson sarà anche produttore, così come la Blunt. I due, come detto, dovrebbero essere al cinema un po’ in tutto il mondo, fra luglio e agosto, con The Jungle Cruise, sempre che il coronavirus lo consenta.