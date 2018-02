BAFTA Awards 2018: Tre manifesti a Ebbing, Missouri, è il miglior film

Sono stati assegnati domenica 18 febbraio alla Royal Albert Hall di Londra i settantunesimi BAFTA Awards, i premi assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts, dopo un sempre più consueto red carpet in cui le attrici presenti - praticamente tutte - hanno sfilato vestite di nero in segno di adesione al movimento Time's Up, che chiede per le donne non solo il termine delle molestie sessuali ma anche parità salariale e abolizione delle disparità di trattamento tra i sessi.

Nella serata presentata da Joanna Lumley, e costellata da star, specie di prova generale dei prossimi Oscar, su tutti l'ha spuntata Tre manifesti a Ebbing, Missouri, uno dei favoriti, che oltretutto giocava in casa, visto che il regista Martin McDonagh è un londinese di origini irlandesi. Cinque i riconoscimenti ricevuti dal film. Chiamami col tuo nome ha vinto per la miglior sceneggiatura non originale. Ma ecco l'elenco completo:

MIGLIOR FILM: Tre manifesti a Ebbing, Missouri.

MIGLIOR REGISTA: Guillermo del Toro (La forma dell'acqua).

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA: Frances McDormand (Tre manifesti a Ebbing, Missouri).

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: Gary Oldman (L'ora più buia).

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: Allison Janney (Tonya).

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Sam Rockwell (Tre manifesti a Ebbing, Missouri).

MIGLIOR FILM BRITANNICO: Tre manifesti a Ebbing, Missouri.

MIGLIOR DEBUTTO DI UNO SCENEGGIATORE, REGISTA O PRODUTTORE INGLESE: I Am Not a Witch di Rungano Nyoni (regista/sceneggiatore) e Emily Morgan (produttore).

FILM NON IN LINGUA INGLESE: Mademoiselle di Park Chan-wook.

DOCUMENTARIO: I Am Not Your Negro.

FILM ANIMATO: Coco.

SCENEGGIATURA ORIGINALE: Tre manifesti a Ebbing, Missouri (Martin McDonagh).

SCENEGGIATURA NON ORIGINALE: Chiamami col tuo nome (James Ivory).

MUSICA ORIGINALE: La forma dell'acqua (Alexandre Desplat).

FOTOGRAFIA: Blade Runner 2049 (Roger Deakins).

MONTAGGIO: Baby Driver (Jonathan Amos, Paul Machliss).

SCENOGRAFIA: La forma dell'acqua (Paul Austerberry, Jeff Melvin, Shane Vieau).

COSTUMI: Il filo nascosto (Mark Bridges).

TRUCCO E CAPELLI: L'ora più buia (David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick, Kazuhiro Tsuji).

SONORO: Dunkirk (Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo, Mark Weingarten).

SPECIAL VISUAL EFFECTS: Blade Runner 2049 (Gerd Nefzer, John Nelson).

CORTO D'ANIMAZIONE BRITANNICO: Poles Apart.

CORTO BRITANNICO: Cowboy Dave.

EE RISING STAR (votato dal pubblico): Daniel Kaluuya.