BAFTA 2017: La La Land trionfa agli Oscar inglesi

Sono stati assegnati, a due settimane dalla cerimonia di consegna degli Oscar, i BAFTA, i premi della British Academy of Film and Television Art. Come prevedibile, ha trionfato, La La Land, che ha ha vinto il riconoscimento per il miglior film, il miglior regista, la migliore attrice protagonista, la miglior colonna sonora e la miglior fotografia. E’ stato invece giudicato miglior film inglese (anche qui nessuna sorpresa) Io, Daniel Blake di Ken Laoch, a cui era già stata tributata la Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes. Da ricordare, inoltre, il BAFTA Felloship (premio alla carriera) andato a Mel Brooks.

A presentare la serata, con classe e sense of humour, è stato Stephen Fry. Fra la gioia e la commozione, la maggior parte dei premiati ha tenuto discorsi "impegnati". Emma Stone ha parlato dei tempi amari e difficoltosi che il nostro mondo sta attraversando e ha esaltato la creatività, che è anche libertà e che può aiutare a varcare i confini. Ken Loach ha invece criticato il governo inglese per l’inaudita crudeltà con cui tratta le persone più povere e vulnerabili.

Sul red carpet, fuori dalla Royal Albert Hall di Londra, hanno sfilato, come da tradizone, Will e Kate. La coppia reale è stata fra le più fotografate della serata. Ecco la lista completa dei vincitori e i video di ringraziamento di Emma Stone e Ken Loach.

MIGLIOR FILM

La La Land

MIGLIOR FILM INGLESE

Io, Daniel Blake

MIGLIOR REGISTA

Damien Chazelle (La La Land)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Casey Affleck (Manchester By The Sea)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Emma Stone (La La Land)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Dev Patel (Lion)

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Viola Davis (Barriere)

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Lion

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Manchester By The Sea

MIGLIOR DEBUTTO PER UNO SCENEGGIATORE REGISTA O PRODUTTORE

Babak Anvari, Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh (Under The Shadow)

MIGLIOR FILM NON IN LINGUA INGLESE

Il figlio di Saul

MIGLIOR DOCUMENTARIO

13th

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Kubo e la spada magica

MIGLIOR FOTOGRAFIA

La La Land

MIGLIOR MONTAGGIO

La battaglia di Hacksaw Ridge

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA

Florence

MIGLIORI COSTUMI

Jackie

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Animali Fantastici e dove trovarli

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Il Libro della Giungla

MIGLIOR COLONNA SONORA

La La Land

MIGLIOR SONORO

Arrival

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO INGLESE

Home

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO ANIMATO INGLESE

A Love Story

EE RISING STAR AWARD

Tom Holland

BAFTA FELLOSHIP

Mel Brooks