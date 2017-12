Bad Moms 2: "Tutti pronti a scatenarsi" e altre due nuove clip italiane del film

Arrivano al cinema giovedì 6 dicembre le Mamme cattive, anzi, molto più cattive di Bad Moms 2. Il sequel dell'irreverente commedia tutta al femminile che vede nel suo cast vecchie conoscenze come Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn e nuovi arrivi eccellenti come Susan Sarandon e Christine Baranski.



In attese di vedere tutte loro scatenate sul grande schermo, vi mostriamo oggi tre nuove e divertenti clip in italiano del film:

















La trama ufficiale di Bad Moms 2: Mamme molte cattive

Natale è il periodo più bello dell’anno… se non sei una mamma! Impacchettare, decorare, cucinare. C’è qualcosa di più stressante? Sì: la visita a sorpresa di tua madre, che arriva per ricordarti quanto non sei all’altezza. Perché si sa che dietro ogni mamma cattiva, ci sono delle mamme ancora più cattive. Amy, Kiki e Carla sono tornate e sono pronte a tutto per salvare il loro Natale. E allora tra Babbi Natale spogliarellisti, party sfrenati e sbronze, la guerra tra mamme sta per iniziare. Senza esclusione di colpi. No, a Natale non sono tutti più buoni.