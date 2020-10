Bad Hair: il nuovo trailer dell'horror su un'extension assassina

News Cinema

Se siete insoddisfatte della vostra chioma, state attente prima di farvi applicare una o più extension. Questo il messaggio dell'horror Bad Hair di Justin Simien, di cui è arrivato un nuovo trailer.

Negli horror a dare la morte possono essere persone, animali, demoni e cose, e fra queste ce ne sono alcune davvero bizzarre. Nessuna, però, è curiosa come l'extension che in Bad Hair comincia ad animarsi e a seminare terrore. Bad Hair, che è stato presentato al Sundance Film Festival 2020, prende in giro, attraverso l'inquietante vicenda che narra, l'ossessione che le donne afroamericane hanno per i capelli lisci e lunghi. In realtà si tratta di una mania che accomuna anche molte fanciulle di qualsiasi razza e provenienza a cui madre natura ha dato una chioma crespa o riccioluta. Comunque, ad avere l’idea di una vendetta da parte un'integrazione artificiale di capelli umani è stato Justin Simien, il regista del film Dear White People e dell'omonima serie Netflix, che racconta di un gruppo di ragazzi afroamericani che frequentano una prestigiosa università americana dove quasi tutti gli studenti hanno la pelle bianca.

Bad Hair, che è curiosamente ambientato alla fine degli anni '80 debutterà su Hulu il 23 ottobre e oggi vi possiamo far vedere il trailer ufficiale. Nel cast ci sono Elle Lorraine, Kelly Rowland, Vanessa Williams, Jay Pharoah, Lena Waithe, Blair Underwood e Laverne Cox. Del film abbiamo anche la sinossi ufficiale.

Satira horror ambientata nel 1989, Bad Hair segue la vicenda di una donna ambizosa (Elle Lorraine) che si fa applicare un’extension per poter sfondare nel mondo dei programmi televisivi musicali. La sua carriera in rapida ascesa rischia di interrompersi nel momento in cui la donna realizza che i suoi nuovi capelli potrebbero avere una volontà indipendente dalla sua.